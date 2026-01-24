NHM Thái Lan: "Việt Nam vươn tầm đẳng cấp Nhật Bản, Hàn Quốc"

U23 Việt Nam nhập cuộc tự tin trước U23 Hàn Quốc, thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác so với trận thua U23 Trung Quốc. Thầy trò HLV Kim Sang-sik chơi chủ động, pressing hiệu quả, phối hợp mạch lạc và phòng ngự chặt chẽ. Lợi thế sớm được cụ thể hóa cuối hiệp 1 khi Quốc Việt tận dụng cơ hội ghi bàn, giúp U23 Việt Nam dẫn 1-0.

Sang hiệp 2, U23 Hàn Quốc gỡ hòa nhưng U23 Việt Nam vẫn giữ vững thế trận. Đình Bắc tỏa sáng với cú đá phạt đẹp mắt nâng tỉ số lên 2-1. Dù mất người sau thẻ đỏ của chính Đình Bắc và để đối thủ gỡ hòa ở phút bù giờ, U23 Việt Nam vẫn phòng ngự kiên cường trong hai hiệp phụ. Trên chấm luân lưu, đội bóng áo đỏ bản lĩnh hơn để thắng U23 Hàn Quốc 7-6.

Ngay sau trận đấu, NHM Thái Lan đã tỏ ra đầy phấn khích, ca ngợi U23 Việt Nam là bản lĩnh, vươn tầm đẳng cấp Nhật - Hàn. Thậm chí họ liên tục nhấn mạnh sự thụt lùi của Thái Lan khi so với thành tích của U23 Việt Nam.

Một số bình luận được để lại trên bài đăng của fanpage SiamSport như: "U23 Việt Nam đã vươn tầm đẳng cấp Hàn Quốc, Nhật Bản rồi"; "Việt Nam cực kỳ bản lĩnh, Hàn Quốc thì lúng túng"; "Việt Nam tiến bộ rõ rệt, chẳng bù cho cái kiểu làm ăn vớ vẩn của bóng đá Thái. Nản thật";...

Bên cạnh những bình luận tích cực đó, vẫn có một vài bình luận trái chiều, vài NHM nghi ngờ U23 Việt Nam "gian lận tuổi".

Với trận thắng đầy bản lĩnh trước U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam có lần thứ 2 đứng trong top 3 châu Á, sau thành tích Á quân mùa giải 2018.