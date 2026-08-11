Bộ Công an đề xuất sản xuất xe ba bánh điện

Sáng 10/8, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với Bộ Công an về đề án sản xuất, lắp ráp và thí điểm đăng ký lưu hành, sử dụng xe ba bánh chạy điện.

Bộ Công an cho rằng việc sản xuất xe ba bánh chạy điện xuất phát từ nhu cầu cơ giới hóa một số hoạt động đô thị còn phụ thuộc nhiều vào phương thức thủ công. Cụ thể, tại nhiều ngõ nhỏ ở thành phố, các phương tiện thu gom rác còn hạn chế về khả năng chuyên chở và năng suất.

Trong lĩnh vực bưu chính, logistics, sự phát triển của thương mại điện tử và dịch vụ chuyển phát cũng đặt ra yêu cầu về phương tiện vừa cơ động, vừa có khả năng vận chuyển hàng hóa, nhưng vẫn phù hợp với hạ tầng giao thông chật hẹp.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Công an, phát biểu tại buổi làm việc với Phó thủ tướng Phạm Gia Túc, sáng 10/8. Ảnh: VGP

Trong công tác hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy, xe ba bánh chạy điện sẽ là phương tiện hỗ trợ cơ động tại những khu dân cư đông đúc, ngõ sâu, ngõ nhỏ, nơi xe chữa cháy chuyên dụng có thể gặp khó khăn khi tiếp cận hiện trường. Loại xe này được thiết kế để mang theo thiết bị phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và xử lý tình huống ban đầu.

Bộ Công an nhấn mạnh việc nghiên cứu xe ba bánh chạy điện không nhằm khôi phục mô hình xe ba bánh tự chế trước đây mà hướng tới một loại phương tiện mới, đáp ứng yêu cầu về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và được quản lý, sử dụng trong phạm vi phù hợp.

Đề án dự kiến thí điểm tại các thành phố lớn, khu vực có mật độ dân cư cao, nhiều ngõ nhỏ, phố hẹp; đồng thời nghiên cứu áp dụng tại một số khu vực hải đảo, khu du lịch sinh thái và địa bàn phát triển du lịch xanh. Sau đó, các cơ quan sẽ đánh giá khả năng vận hành, hiệu quả sử dụng, mức độ an toàn, tác động môi trường và khả năng quản lý. Nguồn lực nghiên cứu, sản xuất, lắp ráp và vận hành xe ba bánh điện dự kiến được xã hội hóa.

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp đều thống nhất chủ trương nghiên cứu, thí điểm xe ba bánh chạy điện. Các đơn vị cho rằng phương tiện này có thể đáp ứng một số nhu cầu thực tế tại đô thị, nhất là thu gom rác thải, bưu chính, logistics, hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy và một số hoạt động phục vụ chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên, các bộ ngành đề nghị làm rõ việc phân loại phương tiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, điều kiện đăng ký, lưu hành và người điều khiển.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho rằng triển khai xe ba bánh điện cho một số hoạt động là cần thiết, trong đó ưu tiên cho thu gom, vận chuyển rác thải. Việc sử dụng loại xe này cho hoạt động bưu chính, logistics cần tính toán nhu cầu thực tế và xu hướng phát triển; xem xét khả năng hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy.

Ông Túc lưu ý làm rõ tính khả thi và bền vững của việc xã hội hóa sản xuất xe ba bánh điện, trong đó không chỉ tính đến đầu tư, sản xuất mà phải gồm cả chi phí vận hành, duy trì, hiệu quả. Đề án cũng cần làm rõ tính khả thi trong trường hợp địa phương đã có giải pháp thu gom, vận chuyển rác khác.

Phó thủ tướng giao Bộ Công an hoàn thiện đề án trong tháng 8 để báo cáo Chính phủ.