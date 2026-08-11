Danh tính người hành hung cháu bé tại Chùa Bầu

Thông tin từ Ban Truyền thông Chùa Bầu (Phật Quang Tự) cho biết, sự việc cháu bé bị đánh liên tiếp bằng roi xảy ra tại Chùa Bầu ngày 10/8.

Phật tử Nguyễn Thế Duy (pháp danh Đức Hữu) đã có những hành vi vi phạm pháp luật tại chùa vào lúc 6h30.

Cháu bé bị đánh liên tiếp. Ảnh:cắt từ clip trên mạng xã hội.

Sau khi biết thông tin, nhà chùa cùng nhân dân đã trình báo Công an phường Vĩnh Phúc và đưa Nguyễn Thế Duy về trụ sở công an lúc 7h30 cùng ngày.

Hiện sự việc được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 11/8, UBND tỉnh Phú Thọ đã có công văn giao các cơ quan chức năng làm rõ thông tin vụ việc cháu bé bị đánh tại Chùa Bầu đang được lan truyền trên mạng xã hội.