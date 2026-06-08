Ông Trump: Israel phải chấp nhận mọi thỏa thuận Mỹ đạt được với Iran

Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times ngày 7/6, Tổng thống Donald Trump nói rằng quyền quyết định chiến sự với Iran thuộc về Mỹ, chứ không phải Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trong trường hợp Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình, ông Trump cho rằng lãnh đạo Israel sẽ không có phương án nào khác ngoài "chấp nhận thực tế mới".

"Ông ấy sẽ không có lựa chọn nào khác. Tôi mới là người có quyền. Tôi có mọi quyết định. Ông Netanyahu không thể đưa ra quyết định nào", Tổng thống Mỹ tuyên bố.

Phát biểu được đăng không lâu sau khi Iran phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào miền bắc Israel để trả đũa vụ quân đội Israel tấn công thành trì của nhóm vũ trang Hezbollah ở ngoại ô thủ đô Beirut của Lebanon.

Tổng thống Mỹ cho rằng các động thái này sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán. "Điều này sẽ không tác động đến thỏa thuận. Chúng ta sẽ xem mọi chuyện kết thúc thế nào", ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp nội các tại Nhà Trắng ngày 27/5. Ảnh: AP

Tổng thống Trump đã điện đàm với Thủ tướng Netanyahu khoảng một giờ trước cuộc phỏng vấn với Finacial Times.

Ông cũng nói với trang tin Axios rằng sẽ gọi cho lãnh đạo Israel để yêu cầu nước này không trả đũa Iran, giữa lúc Washington đang tiến gần đến thỏa thuận với Tehran. Dù không thể nói rõ tiến triển đàm phán, lãnh đạo Mỹ khẳng định nỗ lực đối thoại vẫn tiếp tục.

Tổng thống Mỹ trước đó nói với Fox rằng hai bên chỉ còn cách thỏa thuận "vài ngày" trước khi xảy ra các vụ tấn công. Ông cũng nhắc lại khả năng sử dụng biện pháp quân sự và duy trì phong tỏa cảng biển Iran nếu đàm phán thất bại.

Trong một cuộc phỏng vấn khác được NBC phát sóng ngày 7/6, Tổng thống Trump kêu gọi tiến hành các cuộc tấn công "chính xác hơn" nhằm vào Hezbollah, đồng thời nhấn mạnh ông không yêu cầu đưa xung đột tại Lebanon vào khuôn khổ thỏa thuận với Iran. Ông cũng tiết lộ Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy thỏa thuận liên quan xung đột tại Lebanon.

Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 2/3 đã khiến ít nhất 3.558 người thiệt mạng.