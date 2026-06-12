Ông Trump hủy bỏ kế hoạch ném bom huỷ diệt Iran vào phút chót

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh Getty

Căng thẳng giữa Washington và Tehran đã leo thang trong những ngày gần đây bất chấp thỏa thuận ngừng bắn trên danh nghĩa được ký kết hồi tháng Tư. Mỹ đã phát động các cuộc tấn công vào Iran hôm thứ Tư sau khi một máy bay trực thăng AH-64 Apache của Mỹ bị mất tích gần eo biển Hormuz – một vụ việc mà Washington đổ lỗi cho Tehran. Iran phủ nhận trách nhiệm và đáp trả bằng một loạt tên lửa nhắm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Trong một bài đăng trên Truth Social ngày 11/6, ông Trump cho biết các “cuộc tấn công và ném bom theo kế hoạch” đã bị hủy bỏ do các cuộc đàm phán “được đưa lên cấp lãnh đạo cao nhất của Iran và được chấp thuận”. Ông nói rằng “các cuộc thảo luận và điểm cuối cùng” đã được tất cả các bên liên quan nhất trí, bao gồm Mỹ, Israel, Ả Rập Xê Út và một số quốc gia khu vực khác.

Ông Trump nói thêm rằng cuộc phong tỏa hải quân do Mỹ dẫn đầu đối với các cảng của Iran ở eo biển Hormuz “sẽ vẫn được duy trì toàn diện” .

Trước đó trong ngày, tổng thống Mỹ đã tuyên bố sẽ giáng một đòn rất mạnh vào Iran tối nay và "vào một thời điểm nào đó" sẽ tìm cách kiểm soát đảo Kharg và các cơ sở hạ tầng dầu mỏ khác, đồng thời khẳng định Washington có thể "nắm quyền kiểm soát hoàn toàn thị trường dầu khí của họ".

Tehran chưa xác nhận hay bình luận về bất kỳ thỏa thuận nào. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf trước đó đã cảnh báo rằng “các chiến lược sai lầm và những quyết định bốc đồng” sẽ gây tổn hại cho thị trường năng lượng toàn cầu và “tạo ra một vũng lầy không hồi kết mà các bạn sẽ mắc kẹt trong nhiều năm”.

Các cuộc đàm phán đã bế tắc trong nhiều tuần, với việc cả hai bên cáo buộc nhau thiếu thiện chí và vi phạm lệnh ngừng bắn. Tuần trước, Iran đe dọa đình chỉ các cuộc đàm phán để đáp trả các cuộc không kích liên tục của Israel ở Lebanon.

Các điều kiện của Tehran cho một thỏa thuận hòa bình bao gồm việc chấm dứt các hành động thù địch “trên tất cả các mặt trận”, bao gồm cả Lebanon, nơi Israel đã tiến hành chiến tranh chống lại Hezbollah kể từ đầu tháng 3.

Israel và Iran đã trao đổi các cuộc tấn công vào hôm thứ Hai. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhắc lại rằng Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân và bảo vệ hành động quân sự chống lại nước này. Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình.