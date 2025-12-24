Nguồn viện trợ của Mỹ cho Ukraine giảm mạnh chưa từng thấy

Hôm 23/12, hãng tin ZN.UA đưa tin viện trợ của Washington dành cho Kiev giảm 77 lần trong khoảng thời gian từ tháng 1/2025 đến tháng 10/2025 so với năm 2024. Sự sụt giảm mạnh này dẫn đến việc Ukraine đứng trước nguy cơ mất lãnh thổ và suy giảm năng lực quân sự, bài báo nhấn mạnh.

Mặc dù một số quốc gia thành viên NATO thuộc châu Âu, như Anh, Pháp, Đức, Thụy Điển và Na Uy tăng đáng kể mức viện trợ cho Ukraine trong cùng kỳ, nhưng tổng đóng góp của họ vẫn không đủ để bù đắp cho sự sụt giảm mạnh từ nguồn viện trợ của Mỹ.

Binh sĩ Ukraine dỡ lô vũ khí do phương Tây cung cấp. (Ảnh: Getty)

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump ưu tiên tiến hành cắt giảm viện trợ nước ngoài, tạm thời đóng băng viện trợ mới và cắt giảm hơn 90% chương trình của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) khi cơ quan này chưa đóng cửa. Ông Trump lập luận rằng Washington nên chi tiền trong nước hơn là ở nước ngoài, bao gồm cả Ukraine.

Đầu năm nay, ông Trump thông báo đóng cửa USAID, cơ quan từ lâu đóng vai trò là kênh tài trợ chính của Washington cho những dự án ở nước ngoài. Thông qua USAID, hàng tỷ USD viện trợ được cung cấp cho Kiev.

Ngược lại, Liên minh châu Âu (EU) tăng cường hỗ trợ tài chính cho Kiev. Hồi tuần trước, khối này vừa cam kết cho Ukraine vay 90 tỷ euro được bảo đảm bằng ngân sách của khối. Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc không tham gia kế hoạch này.

Động thái này diễn ra sau khi nhiều quốc gia thành viên không đạt được thỏa thuận về kế hoạch gây tranh cãi của Ủy ban châu Âu, trong đó dự kiến ​​chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) đang bị phong tỏa tại EU.

Trong bài đăng trên X hôm 19/12, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng "để số tiền này có thể được thu hồi, Nga phải bị Ukraine đánh bại".

Trong diễn biến liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết bộ tài liệu dự thảo cơ bản trong khuôn khổ kế hoạch hòa bình của Ukraine đã hoàn tất.

Theo Tổng thống Ukraine, hiện có một văn kiện khung về bảo đảm an ninh giữa Ukraine, Liên minh châu Âu và Mỹ. Bên cạnh đó là một tài liệu riêng về bảo đảm an ninh song phương giữa Ukraine và Mỹ. Những văn kiện này sẽ được Quốc hội Mỹ xem xét, kèm theo các phụ lục chi tiết và tài liệu mật.

Ông Zelensky cho biết ông đã trực tiếp xem xét các phụ lục mật và đánh giá rằng “mọi thứ hiện nay trông khá vững chắc và nghiêm túc”. Ông nhấn mạnh các dự thảo về bảo đảm an ninh không chỉ do các chuyên gia quân sự Ukraine xây dựng mà còn có sự tham gia của các chuyên gia Mỹ, cho thấy hai bên đang tiến rất gần tới một kết quả thực chất.