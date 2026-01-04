Ông Trump đăng tải hình ảnh Tổng thống Maduro bị bắt giữ trên tàu chiến Mỹ

Trong bức ảnh, ông Maduro mặc bộ đồ thể thao màu xám, tay cầm một chai nước. Mắt ông được che bằng một tấm che tối màu và trên tai là thiết bị trông giống như tai nghe cỡ lớn.

Bức ảnh do Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social dường như cho thấy ông Nicolas Maduro đang ở trên tàu USS Iwo Jima.

Hiện chưa rõ ông Maduro có ở gần phu nhân Cilia Flores hay không, do bà không xuất hiện trong bức ảnh.

Trước đó, các nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đang được đưa tới New York.

Một đội đặc vụ FBI đã phối hợp cùng lực lượng đặc nhiệm Mỹ trong chiến dịch bắt giữ ông Maduro và hiện các kế hoạch đang được triển khai để đưa ông tới New York.

Theo các quan chức thực thi pháp luật Mỹ, Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) đã xây dựng trong nhiều năm bản cáo trạng nhằm vào ông Maduro cùng một số lãnh đạo quân đội cấp cao của Venezuela. Công việc này dự kiến sẽ là cơ sở cho các cáo buộc sắp được công bố.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho biết ông Maduro sẽ “sớm phải đối mặt với toàn bộ sức nặng của công lý Mỹ trên đất Mỹ, tại các tòa án Mỹ” sau khi bị bắt giữ tại Venezuela.