"Sếp" tình báo quân đội Ukraine tiếp nhận quyền lực mới

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 2-1 thông báo ông đã chỉ định trung tướng Kyrylo Budanov - người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine từ năm 2020 - đảm nhiệm vị trí Chánh văn phòng tổng thống.

Kyiv Post cho biết quyết định này đã chấm dứt những đồn đoán suốt nhiều tuần qua về cá nhân sẽ thay thế ông Andriy Yermak, người từ chức sau khi bị cơ quan chống tham nhũng khám xét nhà riêng. Vụ đột kích được cho là có liên quan đến cuộc điều tra tham nhũng 100 triệu USD trong lĩnh vực năng lượng của Ukraine, dẫn tới hàng loạt nhân vật cấp cao từ chức.

Trên Telegram, ông Zelensky cho biết Ukraine cần “tập trung hơn vào các vấn đề an ninh, phát triển Lực lượng Quốc phòng và An ninh Ukraine, cũng như vào con đường ngoại giao trong đàm phán hòa bình”. Do đó, Văn phòng Tổng thống sẽ ưu tiên những lĩnh vực này trong thời gian tới.

Ông Kyrylo Budanov là người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine. Ảnh: Bloomberg

“Ông Kyrylo có kinh nghiệm chuyên môn trong các lĩnh vực này và đủ năng lực để đạt được kết quả” - ông Zelensky cho hay, nhấn mạnh đã chỉ thị tân chánh văn phòng phối hợp với các bên liên quan đệ trình tài liệu chiến lược cập nhật về quốc phòng và đường hướng phát triển của Ukraine.

Người đứng đầu Văn phòng tổng thống có ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt khi Ukraine vẫn còn trong tình trạng thiết quân luật và khẩn cấp.

Ông Zelensky đã đưa ông Budanov vào danh sách ứng viên tiềm năng từ đầu tháng 12-2025, cùng một loạt nhân vật khác như Bộ trưởng Quốc phòng Denys Shmyhal, Mykhailo Fedorov, Phó thủ tướng Mykhailo Federov, Thứ trưởng Ngoại giao Serhiy Kyslytsia và Đại tá Pavlo Palisa.

Cùng ngày 2-1, ông Budanov thông báo đã chấp nhận lời đề nghị của ông Zelensky.

“Tôi luôn phục vụ Ukraine. Tôi coi vị trí Chánh văn phòng tổng thống là cột mốc trách nhiệm khác với đất nước. Đối với tôi, đó là vinh dự và trách nhiệm trong thời điểm lịch sử của Ukraine, tập trung vào các vấn đề quan trọng về an ninh chiến lược quốc gia” - ông Budanov chia sẻ.