Từ 1/1/2026, những giấy tờ tùy thân nào không còn được ngân hàng chấp nhận?

Những loại giấy tờ tùy thân không còn được ngân hàng chấp nhận từ 1/1

Kể từ ngày 1/1, một số loại giấy tờ tùy thân sẽ không còn được ngân hàng chấp nhận khi thực hiện giao dịch.

Cụ thể, theo điểm c khoản 5 Điều 17 Thông tư 17, mọi giao dịch rút tiền hoặc thanh toán điện tử của khách hàng cá nhân chỉ được phép thực hiện khi hệ thống đã đối chiếu, xác thực trùng khớp dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay) của người giao dịch với dữ liệu gốc.

Dữ liệu gốc phải được lưu trữ trong bộ phận mã hóa của thẻ căn cước công dân gắn chip, thẻ căn cước do Bộ Công an cấp hoặc đã được xác thực thông qua tài khoản định danh điện tử (VNeID).

Hộ chiếu sẽ không còn được sử dụng trong giao dịch ngân hàng từ ngày 1/1/2026. Ảnh: DV.

Chứng minh Công an, Quân đội chưa cập nhật CCCD sẽ bị ngừng giao dịch ngân hàng

Các ngân hàng cho biết, từ ngày 1/1/2026 sẽ không còn chấp nhận giấy tờ tùy thân là chứng minh Công an, chứng minh Quân đội. Khách hàng chưa cập nhật thông tin căn cước công dân (CCCD) sẽ bị ngừng giao dịch.

Từ 1/1/2026, chứng minh Công an, chứng minh Quân đội không còn được ngân hàng chấp nhận khi giao dịch. Ảnh minh họa: DV.

Theo thông báo từ các ngân hàng, toàn bộ khách hàng cá nhân cần cập nhật thông tin giấy tờ tùy thân tại các chi nhánh để bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định mới của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm Thông tư 17/2024, Thông tư 18/2024 và Luật Căn cước số 26/2023.

Theo đó, dữ liệu sinh trắc học của khách hàng phải được đối chiếu với dữ liệu gốc lưu trữ trong chip của thẻ CCCD, thẻ căn cước hoặc thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID do Bộ Công an quản lý.

Đối với trường hợp sử dụng chứng minh Công an hoặc chứng minh Quân đội, tài khoản sẽ bị chặn giao dịch kể từ thời điểm giấy tờ hết hạn hoặc từ ngày 1/1/2026 (tùy điều kiện nào đến trước), nếu đây là giấy tờ tùy thân duy nhất đã đăng ký với ngân hàng.

Ngoài ra, hộ chiếu cũng sẽ không còn được sử dụng để xác minh danh tính cho tài khoản, thẻ sau thời điểm nêu trên.

Ngân hàng khuyến nghị khách hàng mang theo CCCD gắn chip còn hiệu lực đến chi nhánh gần nhất để cập nhật thông tin trước ngày 1/1/2026. Sau thời hạn này, nếu chưa hoàn tất cập nhật, ngân hàng buộc phải áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định, bao gồm tạm ngừng giao dịch tài khoản, thẻ và các dịch vụ liên quan.