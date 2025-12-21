Chuyên gia Ukraine báo động đỏ Nga sẽ đánh trận quyết định ở Sloviansk năm 2026, Donbass rung chuyển

Một chiếc xe tăng T-80BVM của Nga bị quân đội Ukraine thu giữ trong chiến tranh Nga-Ukraine. Ảnh: Wikimedia.

Cùng với Kramatorsk, Druzhkivka và Pokrovsk, Sloviansk tạo thành cái gọi là “vành đai phòng thủ Donbass”. Nếu Nga đột phá được khu vực này, họ có thể đánh sườn hệ thống phòng thủ của Ukraine và đe dọa quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk.

Theo ông Melnyk, trận chiến Kramatorsk trên thực tế đã bắt đầu, và diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc Ukraine rút ra được bài học gì từ năm 2025 và cách nước này tổ chức tác chiến trong năm 2026.

“Đây là những điều không thể tránh khỏi. Sẽ có một trận đánh lớn ở Sloviansk, và trận chiến Kramatorsk thực chất đã khởi động”, ông Melnyk nhấn mạnh.

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định dứt khoát rằng Ukraine sẽ không công nhận Donbass là lãnh thổ của Nga, dù là trên phương diện pháp lý hay thực tế.

Pháo đài Donbas: Vì sao Sloviansk đặc biệt quan trọng?

Sloviansk mang ý nghĩa vừa biểu tượng vừa chiến lược. Năm 2014, thành phố này từng bị lực lượng thân Nga chiếm giữ nhưng đã được quân đội Ukraine giành lại sau đó vài tháng. Kể từ đó, Sloviansk liên tục bị tấn công nhưng vẫn giữ vai trò hậu phương và trung tâm hậu cần quan trọng.

Theo ông Melnyk, số phận của Sloviansk phụ thuộc chặt chẽ vào mặt trận Pokrovsk. Hiện nay, Nga đã kiểm soát khoảng 80% Pokrovsk và gần như bao vây Myrnohrad, thành phố “song sinh” của Pokrovsk.

Chiến thuật của Nga: Bóp nghẹt hậu cần thay vì đánh trực diện

Ông Melnyk cho biết Nga đang áp dụng một chiến thuật quen thuộc từng sử dụng ở Pokrovsk và Myrnohrad: tránh tấn công trực iện, thay vào đó là phá hủy và kiểm soát các tuyến hậu cần.

“Khi Nga nhận ra việc đột nhập trực tiếp vào cụm Pokrovsk–Myrnohrad là rất khó do địa hình cao, họ chuyển sang kiểm soát hỏa lực các tuyến tiếp tế. Trước tiên là bao vây hậu cần, sau đó mới là bao vây thực sự”, ông giải thích.

Theo Melnyk, chiến thuật tương tự đang được áp dụng ở Siversk và rất có thể sẽ được Nga sao chép khi tấn công Sloviansk và Kramatorsk.

Tuy vậy, ông nhấn mạnh rằng Ukraine hoàn toàn có thể giữ vững các thành phố này trong thời gian dài, nhưng chỉ khi áp dụng cách tiếp cận tổng thể, bao gồm: Xây dựng công sự phòng thủ vững chắc; huy động lực lượng hiệu quả; tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng; phân tích và sửa chữa các sai lầm ở cấp chỉ huy.

“Chỉ nói rằng ba lữ đoàn sẽ trấn giữ ở đó là không đủ. Cần một gói giải pháp toàn diện, chứ không phải những tuyên bố suông”, ông Melnyk kết luận.