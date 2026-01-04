Hàng chục người kéo đến biệt thự của Hoàng Hường ở Hà Nội đòi lương

Chiều 4/1, theo ghi nhận của phóng viên, hàng chục người tập trung trước căn biệt thự của bà Hoàng Hường trên phố Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm (TP.Hà Nội), yêu cầu được thanh toán tiền lương còn nợ.

Hàng chục người đến biệt thự Hoàng Hường đòi lương. Ảnh: M.H

Nhóm người lao động này cho biết, trong số họ có người bị nợ ít nhất khoảng chục triệu đồng, người nhiều lên tới mấy chục triệu đồng. Dù phải đứng chờ hàng giờ dưới thời tiết giá rét, nhưng không có bất kỳ đại diện lãnh đạo công ty nào ra tiếp xúc, giải quyết yêu cầu. Thay vào đó, chỉ có một số nhân viên thuộc bộ phận nha khoa ra lời qua tiếng lại.

Chị Bùi Hằng (trước đây là nhân viên bộ phận kinh doanh 2 của Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường) cho biết, chị làm việc tại công ty này từ tháng 9/2024 cho đến khi bà Hoàng Hường bị bắt tạm giam. Việc chị Hằng cùng các nhân viên cũ đến nhà riêng bà Hường nhằm đề nghị chồng bà Hường có trách nhiệm giải quyết, chi trả tiền lương cho người lao động.

Theo chị Hằng, hiện công ty còn nợ chị hơn 10 triệu đồng tiền lương. “Việc bà Hoàng Hường bị bắt là vấn đề cá nhân, còn tiền lương của người lao động thì công ty phải có trách nhiệm thanh toán”, chị Hằng nói.

Cùng cảnh ngộ, chị Hà Thị Thiều Trang (trước đây là nhân viên chăm sóc khách hàng) cho biết mức lương trung bình mỗi tháng của chị từ 12–15 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện công ty đang nợ chị khoảng 28 triệu đồng tiền lương.

Mất việc làm, lại bị nợ lương khiến cuộc sống của chị Trang và gia đình gặp nhiều khó khăn. “Tôi chỉ mong công ty sớm có câu trả lời rõ ràng để còn trang trải cuộc sống, lo Tết”, chị Trang chia sẻ.

Bà Trần Thị Hoa (53 tuổi, trước đây cũng là nhân viên chăm sóc khách hàng) cho biết, do mất việc và chưa được trả lương nên đến nay vẫn bà chưa tìm được công việc mới, đời sống vô cùng chật vật. Không còn cách nào khác, bà đành tìm đến nhà riêng bà Hường để đòi lại số tiền công sức mình đã bỏ ra.

Hoàng Thị Hường đã bị khởi tố. Ảnh: Chinhphu.vn

Phần lớn những người có mặt đều mong muốn đại diện công ty đưa ra thời hạn cụ thể về việc chi trả tiền lương. Nhiều người cho biết họ ở quê xa, phải đón xe lên Hà Nội để đòi lương.

Liên quan đến sự việc, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an phường Từ Liêm cho biết, việc người lao động đến đòi lương diễn ra bình thường, không có dấu hiệu gây rối hay phá phách. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã cử cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường, đề nghị mọi người giữ trật tự, không có hành vi kích động gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực.

Như Dân Việt đã thông tin: Trước đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Thị Hường về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Hoàng Hường (tên thật là Hoàng Thị Hường,SN 1987, quê Phú Thọ) là người đứng sau thương hiệu “Hoàng Hường” gắn với nhiều doanh nghiệp và sản phẩm như Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường, Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường, Viên xương khớp Hoàng Hường… Ngoài Hoàng Hường, một số đối tượng khác cũng bị khởi tố bị can.

Cơ quan điều tra đã phát hiện vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại các công ty, hộ kinh doanh thuộc hệ sinh thái Hoàng Hường. Hoàng Hường đứng đầu hệ sinh thái này từng xuất hiện trên mạng xã hội như một nữ doanh nhân thành đạt với hình ảnh tự tin, phô trương sự giàu có.

Hoàng Hường còn gây chú ý bởi danh sách dài những sai phạm liên quan quảng cáo thực phẩm chức năng, phát ngôn miệt thị cộng đồng và các hoạt động kinh doanh gây tranh cãi.

18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh nằm trong hệ sinh thái do Hoàng Hường lập ra để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ cùng một số sản phẩm khác. Mặc dù là người điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh nhưng đây là cách đối tượng này ngụy biện cho hành vi của mình.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Với các hành vi vi phạm, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Hoàng Thị Hường cùng 2 em rể và 3 nhân viên.

Đến ngày 29/10/2025, Cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 1 bị can là Nguyễn Thị Tường An (sinh năm 1993, Tây Hồ, TP.Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoàng Hường sinh năm 1987, quê Phú Thọ, được biết đến là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm và sức khỏe. Trên các trang mạng xã hội cá nhân, Hoàng Hường tự giới thiệu là chủ chuỗi phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội.

Hoàng Hường từng vướng vào nhiều lùm xùm liên quan đến hoạt động kinh doanh và phát ngôn trên mạng xã hội. Năm 2020, Hoàng Hường từng đăng tải thông tin không chính xác về tình hình mưa bão tại Quảng Bình, gây ảnh hưởng đến uy tín và công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả của địa phương.