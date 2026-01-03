Nga lên tiếng sau khi Mỹ tấn công Venezuela

“Chúng tôi tái khẳng định sự đoàn kết với nhân dân Venezuela và ủng hộ đường lối của giới lãnh đạo nước này nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và chủ quyền của đất nước”, Bộ Ngoại giao Nga nêu trong một thông cáo.

Bộ này cũng nhấn mạnh rằng Mỹ Latinh cần “tiếp tục là một khu vực hòa bình”.

Ảnh minh hoạ: Reuters

“Trong tình hình hiện nay, điều quan trọng hàng đầu là ngăn chặn leo thang hơn nữa và tập trung tìm kiếm lối thoát thông qua đối thoại”, thông cáo cho biết.

“Venezuela phải được bảo đảm quyền tự quyết định vận mệnh của mình, không bị bất kỳ sự can thiệp mang tính hủy hoại nào từ bên ngoài, chứ chưa nói đến can thiệp quân sự”.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Đại sứ quán Nga tại thủ đô Caracas vẫn hoạt động bình thường, đồng thời cho biết: “Hiện chưa có thông tin nào về việc công dân Nga bị ảnh hưởng”.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải một thông điệp gây chấn động trên mạng xã hội Truth Social, trong đó tuyên bố Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro cùng với vợ, sau đó đưa ra khỏi đất nước.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Venezuela trước đó cáo buộc Mỹ tiến hành các hành động quân sự nhằm vào nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Caracas, và đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Chính phủ Venezuela khẳng định đang triển khai các kế hoạch phòng thủ quốc gia và cho biết sẽ đưa vụ việc ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.