Ông Zelensky nói Ukraine “chỉ còn cách thỏa thuận hòa bình 10%”

Tổng thống Ukraine cho biết nước này chỉ còn cách thỏa thuận hòa bình 10%, song cảnh báo rằng những vấn đề then chốt nhất vẫn chưa được giải quyết và không nên đánh đổi để làm hài lòng Moscow.

Các nỗ lực do Mỹ dẫn dắt nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu nhất châu Âu kể từ Thế chiến II đã được đẩy mạnh trong những tuần gần đây, song hai bên vẫn bất đồng sâu sắc về vấn đề cốt lõi là lãnh thổ trong một thỏa thuận hậu chiến.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Nga, hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, đang thúc đẩy yêu cầu được kiểm soát toàn bộ vùng Donbass ở miền Đông như một phần của thỏa thuận.

Trong bài phát biểu tối 31/12 được đăng trên Telegram, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine muốn hòa bình, nhưng không chấp nhận hòa bình “bằng mọi giá” và bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần có các bảo đảm an ninh vững chắc nhằm răn đe Nga tiến hành các cuộc tấn công trong tương lai.

“Thỏa thuận hòa bình đã hoàn thành 90%. 10% còn lại vẫn chưa được giải quyết. Đó không chỉ là những con số. Chính 10% đó sẽ quyết định số phận của hòa bình, số phận của Ukraine và của châu Âu", ông Zelensky nói.

Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra chỉ vài giờ sau khi các quan chức Mỹ, trong đó có Đặc phái viên Steve Witkoff, tiến hành cuộc điện đàm với các cố vấn an ninh của Ukraine và châu Âu để bàn về các bước tiếp theo nhằm chấm dứt xung đột.

Cuộc xung đột đã gây ra sự tàn phá trên diện rộng, khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa và biến nhiều thành phố của Ukraine thành đống đổ nát.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi người dân Nga “tin vào chiến thắng” trong bài phát biểu đêm Giao thừa thường niên. Nhà lãnh đạo Nga nhiều lần khẳng định quân đội nước này sẽ tiếp tục tìm cách kiểm soát toàn bộ những vùng lãnh thổ mà Moscow tuyên bố sáp nhập, nếu các cuộc đàm phán không đạt kết quả.

Điện Kremlin cho biết trong tuần này rằng Nga sẽ “cứng rắn hơn” trong lập trường đàm phán về việc chấm dứt xung đột, sau khi cáo buộc Ukraine phóng hàng chục máy bay không người lái nhằm vào dinh thự của Tổng thống Putin tại vùng Novgorod.