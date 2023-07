Nguồn cơn 2 tỷ phú Mỹ thách đấu võ trong lồng sắt

Musk giàu hơn Zuckerberg Hôm 29/6, giám đốc điều hành Tesla và chủ sở hữu Twitter đứng đầu Chỉ số tỷ phú Bloomberg với giá trị tài sản ròng 236 tỷ USD, theo MarketWatch. Tài sản của Elon Musk tăng gần 100 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm nay. Tất nhiên, Mark Zuckerberg cũng không hề lép vế khi đứng ở vị trí thứ 10 trong danh sách với giá trị tài sản ròng 104 tỷ USD. Từ đầu năm đến nay, tài sản của Zuckerberg tăng khoảng 58 tỷ USD. Zuck vs Musk là một trò chơi miễn phí trên trình duyệt do nhà phát triển game người Canada Jason Kapalka tạo ra. Ông Kapalka là tác giả của 2 trò chơi nổi tiếng Bejeweled (2000) và Plants vs. Zombies (2009). Zuck vs Musk là phiên bản sửa đổi của WrestleBros (2023). Trong game này, người chơi điều khiển Musk hoặc Zuckerberg và phải đấu võ với người kia trong lồng sắt.