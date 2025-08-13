Trả lại 60 tờ vé số cho người đánh rơi, bảo vệ được mời cà phê nhưng không nỡ uống

Ngày 13-8, ông Hoàng Văn Nguyên (36 tuổi, ngụ phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk), nhân viên bảo vệ một cơ sở thẩm mỹ trên đường Ngô Quyền, cho biết ông đã trả lại 60 tờ vé số cho người đánh rơi.

Ông Nguyên (bìa phải) trả lại 60 tờ vé số cho người đánh rơi. Ảnh: N.V

Theo ông Nguyên, khoảng 16 giờ 30 ngày 12-8, tại khu vực vỉa hè nơi làm việc, ông vô tình nhặt được một cọc gồm 60 tờ vé số thuộc xổ số kiến thiết Khánh Hòa, quay thưởng ngày 13-8.

Thấy cọc vé số còn nguyên, ông Nguyên nghĩ do người bán vé số đánh rơi. Vì vậy, ông Nguyên liền đăng tải thông tin lên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm và nhờ cộng đồng mạng chia sẻ.

“Tôi cũng như người bán vé số là những người lao động nghèo, mức thu nhập thấp. Vì vậy, tôi đăng tin, nhờ cộng đồng hỗ trợ để trả lại cho người ta” - ông Nguyên nói.

Tối cùng ngày, chủ một đại lý vé số đã liên lạc, xác nhận cọc vé số ông Nguyên nhặt được là của họ cung cấp cho một người lớn tuổi đi bán.

Sau đó, ông Nguyên yêu cầu chủ đại lý nhắn thông tin cụ thể để xác minh. Đồng thời, ông Nguyên cũng yêu cầu người bán trực tiếp đến nhận lại vé số để tránh trường hợp giả mạo.

Đến khoảng 9 giờ 30 ngày 13-8, ông Nguyễn Văn Tuấn (56 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), đã tới gặp ông Nguyên xác minh thông tin và nhận lại 60 tờ vé số đánh rơi.

Không đành lòng uống cà phê, ông Nguyên còn mua 15 tờ vé số để ủng hộ người bán vé số neo đơn. Ảnh: T.T

“Sau khi nhận lại 60 tờ vé số, chú Tuấn rất vui. Chú ấy liên tục cảm ơn và mời tôi đi uống cà phê nhưng tôi không đành lòng. Vì thương chú ấy nghèo, tất tả ngược xuôi để bán vé số mưu sinh. Ngược lại, tôi cũng dành 150.000 đồng, mua ủng hộ chú ấy 15 tờ vé số” - ông Nguyên nói.

Vẫn lời ông Nguyên, 60 tờ vé số giá trị khoảng 600.000 đồng. Với nhiều người, số tiền ấy không lớn, nhưng với người bán vé số, họ phải vất vả mấy ngày mới kiếm được.

“Tôi thấy mình may mắn khi kịp thời tìm và trả lại vé số cho người đánh rơi, giúp họ bớt đi phần nào vất vả trong cuộc sống” - ông Nguyên chia sẻ thêm.

Người đánh rơi vé số là ông Tuấn. Trao đổi với PLO, ông Tuấn cho hay chiều 12-8, ông nhận 100 tờ vé số tỉnh Khánh Hòa (quay thưởng ngày 13-8) đi bán. Sau đó, do không cẩn thận nên ông Tuấn làm rơi mất cọc vé gồm 60 tờ.

Sau khi phát hiện mất vé số, ông Tuấn có đi tìm nhưng không biết đánh rơi đoạn nào nên không tìm được. Theo ông Tuấn, hiện ông thuê trọ, sống một mình tại đường Đinh Tiên Hoàng, phường Buôn Ma Thuột.

“Tôi bán vé số kiếm từng đồng bạc lẻ. Khi mất cọc vé số, tôi rất lo vì không biết tiền đâu để bù cho đại lý. Khi nhận lại vé số tôi mừng lắm. Tôi thực sự cảm kích trước hành động tử tế của người bảo vệ” - ông Tuấn nói.