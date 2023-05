Elon Musk: Gã tỷ phú điên rồ hay người mang sứ mệnh vĩ đại cho nhân loại?

Tỷ phú Elon Musk thường bị nhiều người coi là một kẻ hoang tưởng tự đại. Họ thường có xu hướng lắc đầu khi đọc những thông tin về ông, bác bỏ ông, gọi ông là kẻ thích gây sự chú ý và thậm chí coi ông là một gã điên. Nhưng thực sự những lời dè bỉu về người đàn ông giàu nhất thế giới này liệu có chính xác?

Theo tờ The Street, rất phức tạp để có thể hiểu được Elon Musk và ông đang là một người thực hiện những sứ mệnh cao cả: cứu nhân loại khỏi những nguy nan và mang đến cho mọi người một giấc mơ chung là chinh phục sao Hỏa với công ty SpaceX của ông.

Tỷ phú Elon Musk.

Để đạt được những điều này, Musk muốn khẳng định bản thân chỉ đang cố gắng vì một nhân loại phát triển hơn. Theo đó, vào ngày 22/5 vừa qua, trên mạng xã hội Twitter, vị tỷ phú này đã phát đi một thông điệp lớn với thế giới có nội dung “Trying my best for the humans” – cố gắng hết sức vì nhân loại.

Thông điệp được đưa ra sau khi Musk nhận được một số ý kiến bày tỏ rằng mọi người đang quá khắt khe và ích kỷ với ông. Chẳng hạn như tài khoản @DogeDesigner chia sẻ rằng “Hãy tử tế với @elonmusk. Ông ấy là một trong những con người vị tha nhất” hay @Tesla Synopsis nói rằng “Tâm hồn: Elon Musk. Áo giáp: Tesla, SpaceX, Twitter, Neuralink, Boring Company”.

Những chia sẻ của người dùng Twitter và thông điệp của CEO Elon Musk.

Musk đã làm những gì cho thế giới ngày nay?

Nhìn sâu hơn, ta có thể thấy Elon Musk thực sự đang kiến tạo ra những thứ thực sự có ích cho nhân loại.

Đầu tiên là Tesla, hãng sản xuất xe điện được coi là biểu tượng của phương tiện sạch. Tiếp theo là The Boring Company, một nhà cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng nhằm giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông tại Mỹ. Công ty công nghệ thần kinh Neuralink của Musk mong muốn hiện thực hóa việc con người truyền tải ký ức của họ vào robot. Và quen thuộc hơn là mạng xã hội Twitter, giúp kết nối mọi người với nhau, thậm chí có thể tương tác với cả CEO của nền tảng.

Elon Musk và những công ty của ông (trừ OpenAI).

Công ty SpaceX của CEO Twitter cũng đang chế tạo tên lửa để đưa con người lên sao Hỏa. Và trên hết, công ty hàng không vũ trụ này có một bộ phận đã nâng cao hình ảnh và danh tiếng của Musk trên khắp thế giới. Đó là Starlink, thứ đã cho phép ông trùm công nghệ tạo được tiếng vang ngoạn mục trên trường quốc tế.

Starlink: công cụ nhân đạo hàng đầu của Musk

Starlink là một dịch vụ kết nối internet được điều khiển bằng vệ tinh. Hệ thống này rất khó bị hack nên đảm bảo khả năng truy cập an toàn và độc lập vào internet cho người dùng. Ngoài ra, nó cũng rất ổn định. Dịch vụ Starlink đặc biệt quan trọng đối với cư dân ở các khu vực xa xôi không có được sự phục vụ của các công ty viễn thông.

Với sức mạnh trong lĩnh vực công nghệ, Elon Musk đang đặt mục tiêu giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Gần đây nhất, ông đã biến Starlink thành một phương tiện viện trợ nhân đạo cho hơn 700.000 người tị nạn Sudan chạy trốn khỏi cuộc nội chiến ở đất nước của họ.

Starlink của Musk đã giúp đỡ hàng trăm ngàn người Sudan tị nạn.

Ngoài ra, Musk và công ty của ông đã cung cấp các thiết bị đầu cuối Starlink cho các ngôi làng hẻo lánh ở Vương quốc Tonga, một đất nước ở phía nam Thái Bình Dương nơi thường xuyên bị núi lửa tấn công. Starlink cũng đã đến với vùng Emilia-Romagna phía bắc nước Ý để hỗ trợ cứu hộ và phục hồi sau lũ lụt.

Ăng-ten Starlink đặc biệt trở nên phổ biến sau khi Musk gửi chúng đến Ukraine do cuộc chiến của Nga với đất nước này. Dịch vụ này cho phép người Ukraine truy cập internet và cho phép nước này giữ liên lạc với thế giới bên ngoài. Hệ thống này được sử dụng đặc biệt ở những vùng sâu vùng xa cũng như những nơi bị Nga ném bom.

Các vệ tinh Starlink cũng đang giúp máy bay không người lái của quân đội Ukraine tiêu diệt xe tăng và xe tải quân sự của Nga. Ngoài ra, Starlink đã trở thành phương tiện liên lạc duy nhất của lực lượng vũ trang Ukraine ở các chiến trường.

Nguồn: https://arttimes.vn/cong-nghe/elon-musk-ga-ty-phu-dien-ro-hay-nguoi-mang-su-menh-vi-dai-cho-nhan...Nguồn: https://arttimes.vn/cong-nghe/elon-musk-ga-ty-phu-dien-ro-hay-nguoi-mang-su-menh-vi-dai-cho-nhan-loai-c61a29178.html