Gió mùa đông bắc tràn về, thời điểm nào miền Bắc chuyển lạnh?

Miền Bắc trời se lạnh, có nơi dưới 20 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (28/4), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ phổ biến 24-27 độ.

Dự báo khoảng đêm 28/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, ở Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ.

Gió mùa đông bắc khiến nền nhiệt miền Bắc giảm sâu. Ảnh: Tuấn Anh

Khu vực Hà Nội từ chiều tối 28/4 đến sáng 29/4 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 21-23 độ.

Trên biển, từ gần sáng ngày 29/4, ở Bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Chi tiết nhiệt độ các khu vực khi không khí lạnh bao phủ.

Từ chiều tối 28/4 đến sáng 29/4, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Ngày và đêm 29/4, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Dự báo mưa to ở miền Bắc kéo dài đến sáng 29/4. Ngày 29/4, nhiệt độ cao nhất miền Bắc chỉ khoảng 25-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Từ ngày 1/5, miền Bắc nắng trở lại, từ ngày 3/5, miền Bắc có nắng nóng 34-36 độ.

Những khu vực mưa dông mạnh chiều nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (28/4), ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 27/4 đến 8h ngày 28/4 cục bộ có nơi trên 50mm như: Phình Hồ (Quảng Ninh) 82.0mm, Yên Lập (Phú Thọ) 51.2mm,…

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối 28/4 đến sáng 29/4, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Ngày và đêm 29/4, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo nắng nóng ở Nam Bộ

Ngày 27/4, ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như các trạm: Tà Lài (Đồng Nai) 37.5 độ, Phước Long (Đồng Nai) 37.2 độ, Tây Ninh 37.6 độ, ...; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45-50%.

Ngày 28-29/4, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-55%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30/4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa