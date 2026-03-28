Ông Rubio đã phủ nhận các tuyên bố của ông Zelensky. Ảnh: Strana.

Khi đang ở Paris dự cuộc họp G7 hôm thứ Sáu 27/3, trả lời câu hỏi về phát biểu của ông Zelensky nói Mỹ đưa ra điều kiện rằng Kiev phải nhượng lại toàn bộ lãnh thổ tranh chấp ở Donbass cho Nga để đảm bảo an ninh cho Ukraine, ông Rubio đã thẳng thừng phủ nhận điều đó, mô tả những tuyên bố của ông Zelensky là một "lời nói dối".

“Đó là lời nói dối. Tôi đã thấy ông ấy nói điều đó và thật không may là ông ấy lại nói như vậy, bởi vì ông ấy biết điều đó không đúng sự thật” - ông Rubio tuyên bố.

Ông Rubio cho biết, Mỹ đã thông báo với ông Zelensky một điều hiển nhiên: Các đảm bảo an ninh sẽ không có hiệu lực cho đến khi chiến tranh kết thúc, bởi vì nếu không, Mỹ sẽ tự mình tham gia vào cuộc chiến.

Ông Rubio chỉ ra rằng các nhà đàm phán Mỹ chỉ đơn thuần truyền đạt lập trường của Moscow cho Kiev, và nói thêm rằng việc đưa ra bất kỳ quyết định nào như vậy là tùy thuộc vào lãnh đạo Ukraine. Washington chỉ đang tìm cách đóng vai trò trung gian hòa giải và "cố gắng tìm hiểu xem cả hai bên muốn gì và xem liệu chúng ta có thể tìm ra điểm chung hay không", ông nhấn mạnh.

Ông Rubio cũng nói rằng chiến tranh ở Ukraine sẽ tiếp diễn nếu Kiev không nhượng bộ: "Chúng tôi đã nói với phía Ukraine về những gì phía Nga đang khăng khăng đòi hỏi. Nhưng việc đưa ra lựa chọn thay cho họ không phải là việc của chúng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ nói với họ rằng họ phải chấp nhận điều đó. Cuối cùng, quyết định thuộc về Ukraine. Nếu họ không muốn đưa ra những quyết định hoặc nhượng bộ nhất định, thì chiến tranh sẽ tiếp diễn", Ngoại trưởng nói với các phóng viên.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố rằng việc chấm dứt chiến tranh phụ thuộc vào các quyết định của ông Zelensky.

Ngoại trưởng Mỹ còn cảnh báo rằng Washington sẵn sàng chuyển hướng một phần viện trợ quân sự từ Ukraine sang các lĩnh vực khác trong bối cảnh cuộc chiến tranh Mỹ - Israel đang diễn ra chống lại Iran, nếu cần thiết. Ông lưu ý rằng cho đến nay, chưa có quyết định nào như vậy được đưa ra.

“Điều đó có thể xảy ra, và lẽ ra nó luôn có thể xảy ra. Nếu chúng ta cần thứ gì đó cho nước Mỹ và nó là hàng Mỹ, chúng ta sẽ ưu tiên giữ nó cho nước Mỹ trước. Nhưng cho đến nay, điều đó vẫn chưa xảy ra” - ông Rubio nói.

Mỹ, Nga và Ukraine đã tổ chức ba vòng đàm phán ba bên trong năm nay mà không đạt được bước đột phá nào. Vòng đàm phán thứ tư dự kiến diễn ra trong tháng này đã bị hoãn lại do chiến tranh với Iran. Nhiều báo cáo cho thấy tranh chấp lãnh thổ vẫn là vấn đề then chốt ngăn cản các cuộc đàm phán tiến triển.

Kiev đã nhiều lần bác bỏ việc nhượng bộ Moscow, trong khi Moscow vẫn khẳng định bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào cũng phải bao gồm việc công nhận các vùng thuộc Ukraine trước đây đã bỏ phiếu gia nhập Nga.

Báo chí phương Tây lưu ý rằng các cuộc đàm phán về Ukraine đang mất đà , điều này có thể trở thành một "thảm họa" đối với Kiev.

Chính ông Zelensky đã tuyên bố rằng các cuộc đàm phán về Ukraine đã biến thành một "mớ hỗn độn" do cuộc chiến ở Trung Đông.