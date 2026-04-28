Thủ tướng Đức nói Ukraine có thể phải nhượng bộ lãnh thổ, nhận định về Mỹ - Iran

Theo hãng thông tấn Anadolu, Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 27/4 tuyên bố rằng Ukraine có thể phải chấp nhận nhượng bộ một phần lãnh thổ trong thỏa thuận hòa bình với Nga để gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

"Sẽ đến một thời điểm mà Ukraine ký kết thỏa thuận ngừng bắn và sau đó là hiệp định hòa bình với Nga. Tại thời điểm đó, một phần lãnh thổ Ukraine có thể không còn thuộc về Kiev nữa. Cần nhấn mạnh rằng một thỏa thuận hòa bình với Nga là điều kiện tiên quyết để Ukraine gia nhập EU", ông Merz cho biết.

Thủ tướng Merz cũng cho rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky không nên quá lạc quan về viễn cảnh Ukraine gia nhập EU nhanh chóng.

"Ông Zelensky từng nêu ý tưởng Ukraine trở thành thành viên EU vào ngày 1/1/2027. Điều đó là không thể. Ngay cả mốc 1/1/2028 cũng không thực tế. Ukraine không thể gia nhập khối khi đang xung đột và họ cũng chưa đảm bảo các tiêu chí về chống tham nhũng", nhà lãnh đạo Đức nói.

Cùng ngày, Thủ tướng Merz cũng đưa ra những nhận xét gay gắt về quá trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, cho rằng Tehran đang làm Washington "mất thể diện" khi tới Pakistan mà không đạt được kết quả nào.

"Người Iran rõ ràng rất giỏi trong việc đàm phán, hay đúng hơn là rất giỏi trong việc không đàm phán. Họ để người Mỹ tới Islamabad rồi lại rời đi mà không đạt được kết quả nào. Washington đang bị Tehran làm mất thể diện, tôi hy vọng điều này sẽ không tái diễn", ông Merz nhận xét.

Theo nhà lãnh đạo Đức, hiện ông không thấy rõ Mỹ đang theo đuổi chiến lược thoát khỏi cuộc xung đột với Iran như thế nào, đồng thời nhắc lại việc Washington không tham vấn với châu Âu trước khi tấn công Tehran.

"Tôi chưa thấy Mỹ có chiến lược khả quan nào để rút khỏi cuộc xung đột Iran. Cuộc xung đột sẽ không kết thúc nhanh chóng, bởi Iran rõ ràng mạnh hơn dự kiến. Nếu được tham vấn trước, tôi sẽ khuyên Mỹ không nên phát động chiến dịch ở Trung Đông", ông Merz nói thêm.