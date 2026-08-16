Giây phút kinh hoàng khi xe khách đâm vào đuôi container trên cao tốc qua lời kể của nạn nhân

Chiều 16/8, nhiều hành khách bị thương trong vụ tai nạn giữa xe khách và container trên cao tốc Bắc Nam, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt vẫn đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An. Một số trường hợp bị thương nặng đã được chuyển sang bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An để điều trị.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An. Ảnh: N.T

Nhớ lại giây phút xảy ra vụ tai nạn, chị H.T.T.T (trú tại tỉnh Phú Thọ) cho biết: Lúc đó, tôi ngồi ở hàng ghế sau cùng nên may mắn bị thương nhẹ. Sau tiếng va chạm mạnh tôi bị hất văng về phía trước, ghế trên xe lật tung. Trên xe mọi người hoảng loạn, la hét. Trong số những người bị thương thì tài xế và hướng dẫn viên bị nặng nhất.

Sau vụ tai nạn , anh X.Th (trú tại tỉnh Phú Thọ) bị thương nhẹ ở chân. Anh Th cho biết, mình ngồi ở hàng ghế gần cuối cùng. Cú va chạm mạnh khiến anh bị hất văng lên tới gần giữa xe. Sau vụ tai nạn, xe khách không bị lật, mọi người trên xe cùng giúp đỡ nhau thoát ra ngoài và sơ cứu những người bị thương nặng.

Một trong số các trường hợp bị thương nặng được chuyển sang bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An điều trị. Ảnh: N.T

Thời điểm xảy ra tai nạn, chị N.T.T.H (trú tại tỉnh Phú Thọ) ngồi ở hàng ghế số 5 trên chiếc xe khách. Chị H thấy mọi người bị hất văng. Bản thân chị H cũng ngã nhào, may mắn chị H chỉ bị xây xát nhẹ ở chân, vai.

Theo lời của chị H, thời điểm gặp nạn, trên chiếc xe khách có khoảng hơn 40 người. Chiếc xe khách gặp nạn đang trên đường chở đoàn từ tỉnh Phú Thọ đi du lịch. Chiếc xe khách gặp nạn là một trong số đoàn xe gồm 15 chiếc, chở khoảng 600 khách đi du lịch.

Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn.

Như Dân Việt đã thông tin trước đó, vào khoảng 11h ngày 16/8, chiếc xe khách đang lưu thông trên cao tốc Bắc Nam, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt khi đến km451+700 thì bất ngờ xảy ra va với một chiếc xe container cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến phương tiện hư hỏng, nhiều người trên xe khách bị thương.

Nhận được tin báo, lực lượng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 cùng các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, phân luồng phương tiện và bảo đảm an toàn giao thông. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.