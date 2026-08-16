Nga phóng tên lửa đạn đạo tấn công rung chuyển thủ đô Kiev

Khói bốc lên trên bầu trời Kiev trong một cuộc tấn công tên lửa trước đó. Ảnh dpa

Các vụ nổ đã làm rung chuyển Kiev giữa lúc còi báo động không kích vang lên, theo đưa tin của kênh truyền hình Ukraine "Obshchestvennoye". Kênh Telegram "Public" đưa tin: "Đã nghe thấy tiếng nổ ở Kiev".

Theo bản đồ trực tuyến của Bộ Chuyển đổi số Ukraine, còi báo động không kích đã được phát ra tại thủ đô Moscow lúc 2 giờ 46 phút sáng.

Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết đã nghe thấy tiếng nổ ở thủ đô và kêu gọi người dân ở lại trong nơi trú ẩn trong khi các đội cứu hộ khẩn cấp được triển khai.

Ông Klitschko viết trên Telegram rằng đã có báo cáo về các vụ cháy tại nhiều địa điểm.

Không quân Ukraine cho biết đã ghi nhận các vụ tấn công bằng tên lửa, bom lượn và máy bay không người lái ở các khu vực khác của đất nước, bao gồm cả các thành phố Kremenchuk và Kryvyi Rih.

Tại Nga, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn hơn 50 máy bay không người lái trong đêm qua.

Ông viết trên Telegram rằng lực lượng cứu hộ đã được điều động đến hiện trường vụ tai nạn.

Các tuyên bố từ cả hai phía đều không thể được xác minh độc lập.

Ukraine đã chiến đấu chống lại Nga trong hơn 4 năm. Kiev đã nhiều lần cảnh báo về việc nguồn cung tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot, vốn được sử dụng để phòng thủ chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, đang cạn kiệt.