Miền Bắc sắp đón đợt mưa dông mạnh giải nhiệt nắng nóng gay gắt

Mức nhiệt cao nhất giảm 1-2 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như trạm: Thất Khê (Lạng Sơn) 37.1 độ, Láng (Hà Nội) 37.2 độ, Sầm Sơn (Thanh Hóa) 37.7 độ, Quảng Ngãi 37.3 độ, Phan Rang (Khánh Hòa) 37.7 độ,…; độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 55-65%.

Nắng nóng ở miền Bắc duy trì đến 15/8. Ảnh: Thành Long

Như vậy so với mức nhiệt ở những ngày trước, miền Bắc đã giảm nhiệt dù nắng nóng vẫn còn gay gắt. Dự báo ngày 13/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Ngày 14/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng) có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60-65%.

Ngày 13-14/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hoà có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Từ 15/8, nắng nóng diện rộng có khả năng kết thúc trên khu vực Bắc Bộ và thu hẹp trên khu vực Trung Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 1-3 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Miền Bắc sắp đón mưa giải nhiệt

Cơ quan khí tượng cho biết, từ đêm 12/8 đến ngày 14/8, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm. Ban ngày, khu vực duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng, có nơi nắng nóng. Sang đêm 13/8 và ngày 14/8, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng, xuất hiện rải rác vào chiều tối và đêm. Ban ngày, Bắc Bộ vẫn nắng nóng; riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Quảng Ninh và Hải Phòng ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày, thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông, trong đó mưa tập trung ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ. Riêng chiều tối 14/8, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ban ngày, các khu vực này chủ yếu có nắng.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong thời gian xảy ra mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 14/8 đến ngày 22/8, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Từ khoảng ngày 17-18/8, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng, xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm. Ban ngày, thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, từ ngày 15/8, nắng nóng có xu hướng thu hẹp dần ở khu vực Trung Bộ.

Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong các đợt mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn được cảnh báo.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tháng 8, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C; riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ cao hơn từ 1-1,5 độ C.

Trong nửa cuối tháng 8/2026, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện khoảng 1-2 đợt nắng nóng, tập trung chủ yếu ở khu vực đồng bằng. Sang tháng 9/2026, nắng nóng ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần và kết thúc.