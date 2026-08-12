Mục sở thị sân bay Tân Sơn Nhất sau vụ UAV uy hiếp an toàn hàng không

Tối 11/8, cơ sở điều hành bay tại Tân Sơn Nhất của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) nhận được thông tin từ tổ lái về việc phát hiện phương tiện bay không người lái (UAV) tại khu vực lân cận đường bay. Điều này khiến hàng chục chuyến bay bị ảnh hưởng. 20h34 ngày 11/8, sau thời gian tạm gián đoạn vì phát hiện drone, sân bay Tân Sơn Nhất đã khôi phục hoạt động cất, hạ cánh. Ảnh: Internet.

Ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng 12/8 cho thấy, mọi hoạt động đã trở lại bình thường.

Quầy làm thủ tục check-in của Vietravel Airlines chỉ có vài hành khách.

Sảnh nhà ga T3 của sân bay Tân Sơn Nhất khá thông thoáng.

Quầy làm thủ tục của Vietnam Airlines sáng 12/8 khá vắng vẻ.

Tối 11/8, Vietnam Airlines có tới gần 70 chuyến bay bị ảnh hưởng sự cố UAV.

Bảng thông tin chuyến bay không còn ghi nhận tình trạng delay, đến trễ...

Hành khách xem thông tin các chuyến bay đi, đến khá thuận lợi.

Hành khách xếp hàng làm thủ tục qua cửa an ninh.

Trước đó, từ 18h14-19h14 ngày 11/8, hoạt động cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất được tạm thời hạn chế. Các chuyến chuẩn bị cất cánh phải tạm dừng. Máy bay đang trên đường đến Tân Sơn Nhất được điều hành bay chờ tùy theo tình hình thực tế.

Hành khách xuống sân bay Tân Sơn Nhất sau khi sự cố uy hiếp an toàn bay được xử lý.