Trung Quốc nắng nóng kỷ lục, hàng loạt cửa kính tự vỡ

Bà Xu ở quận Tiền Đường, Hàng Châu hai lần phát hiện cửa kính nhà vỡ trong vòng một tháng. Lần đầu là cửa sổ phòng ngủ hướng Nam, sau đó đến phòng làm việc hướng Bắc. Các sự cố xảy ra vào ban ngày khi không có người ở nhà.

Ngày 4/8, ông Jin, cư dân quận Bình Giang (Hàng Châu), đi làm về và thấy hai ô cửa kính vỡ vụn.

Một thợ sửa chữa 10 năm kinh nghiệm tại Hàng Châu cho biết nhiệt độ cao là nguyên nhân làm nứt kính. Mùa hè năm nay, công ty của anh thay từ 100 đến 200 tấm kính tại các khu dân cư. Một công ty bảo dưỡng khác trên đường Thượng Đường cũng ghi nhận hơn 30 trường hợp vỡ kính trong tháng 7, trung bình mỗi ngày một vụ.

Kính vỡ do nắng nóng được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: Global.hk01.com

Trên mạng xã hội, một video ghi lại cảnh kính tại tầng 17 của một chung cư vỡ vụn, rơi xuống khu vực bên dưới. Người quay video cho biết cửa sổ là loại hai lớp, lớp bên trong nguyên vẹn còn lớp ngoài bị vỡ. Ban quản lý sau đó phong tỏa khu vực dưới sảnh.

Các sự cố xảy ra khi miền Đông Trung Quốc trải qua đợt nắng nóng gay gắt. Theo cơ quan khí tượng Chiết Giang, trong giai đoạn cuối tháng 7 và đầu tháng 8, nhiệt độ cao nhất tại nhiều nơi phổ biến ở mức 35-39 độ C.

Bà Feng, chủ cơ sở sửa chữa cửa kính 20 năm kinh nghiệm ở Hàng Châu, cho biết chênh lệch nhiệt độ giữa hai mặt kính làm gia tăng ứng suất. Bên ngoài chịu nắng nóng, bên trong làm mát bằng điều hòa khiến kính giãn nở không đồng đều. Khi ứng suất vượt sức chịu đựng, mặt kính sẽ nứt vỡ.

Bà Feng cho biết vật liệu cũng là một nguyên nhân. Tạp chất nickel sulfide tồn tại trong kính biến đổi thể tích theo thời gian, phá vỡ sự cân bằng. Việc lắp đặt quá chặt, không có khoảng hở cho kính giãn nở cũng tạo áp lực lên các cạnh viền.

Ông Liu Anliang, giám đốc cấp cao Công ty TNHH Thủy tinh Chiết Giang Trùng An, cho biết việc sử dụng kính đã qua đồng nhất hóa hoặc kính siêu trong giúp giảm tỷ lệ vỡ. Đồng thời, thiết bị gia công cũ hoặc không được bảo dưỡng đúng cách khiến quá trình tôi và làm nguội kính không đồng đều.

Các chuyên gia cho biết người dân cần tránh đứng gần khi cửa kính xuất hiện vết nứt và liên hệ đơn vị chuyên môn để thay thế, đặc biệt đối với mảng kính lớn ở ban công và mặt ngoài tòa nhà.