Có 1 quốc gia còn mê Messi còn hơn cả người Argentina, đó là nơi nào?

Bangladesh - Quốc gia còn mê Messi hơn cả người Argentina

Đang là mùa mưa ở Bangladesh, với những cơn mưa nặng hạt cùng bầu không khí oi bức khiến việc theo dõi bóng đá ngoài trời trở nên không hề dễ chịu. Thế nhưng, thời tiết khắc nghiệt cũng không thể làm giảm đi tình yêu cuồng nhiệt mà người dân quốc gia Nam Á này dành cho ĐT Argentina.

Kể từ sau World Cup gần nhất, Bangladesh đã trở thành một trong những “thành trì” lớn nhất của những người hâm mộ ĐT Argentina và siêu sao Lionel Messi. Rất khó để xác định chính xác có bao nhiêu người Bangladesh cổ vũ Albiceleste, nhưng nhà văn kiêm bình luận viên thể thao Bangladesh Rajib Hasan cho biết khoảng 120 triệu người tại quốc gia hơn 177 triệu dân này theo dõi bóng đá mỗi khi World Cup diễn ra. Trong số đó, hơn 60% là người hâm mộ Argentina.

72 triệu người Bangladesh là CĐV của ĐT Argentina và Messi. Ảnh: AP.

Điều đó đồng nghĩa với khoảng 72 triệu người Bangladesh ủng hộ đội bóng xứ Tango – nhiều hơn khoảng 26 triệu người so với toàn bộ dân số Argentina.

Rạng sáng thứ Tư, những đám đông ấy lại đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng của Argentina trong trận mở màn World Cup trước Algeria. Trận đấu chứng kiến Messi lập cú hat-trick lịch sử, qua đó cân bằng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại tại World Cup của Miroslav Klose.

Đối với người hâm mộ Bangladesh, thành tích ấy được đón nhận chẳng khác nào niềm vui của chính người dân Argentina.

Mohammad Shibly, 32 tuổi, sống tại Dhaka, cho biết:

“Ngay từ lần đầu tiên xem bóng đá, Argentina đã trở thành đội tuyển yêu thích của tôi. Tôi cổ vũ họ vì Lionel Messi”.

Anh nhớ lại mình đã theo dõi Argentina từ thời Messi còn khoác áo FC Barcelona.

Tương tự, Russell Sazzad, 42 tuổi, cũng đến từ Dhaka, kể rằng anh đã cổ vũ Argentina từ kỳ World Cup trước. Với anh, Messi và Ángel Di María là những thần tượng lớn nhất.

“Chúng tôi đã ở đây trong kỳ World Cup trước và lần này cũng hy vọng Argentina sẽ vô địch”.

Sự ủng hộ mạnh mẽ và đầy bất ngờ từ Bangladesh lớn đến mức sau World Cup 2022, Argentina đã quyết định mở lại đại sứ quán tại Dhaka sau nhiều thập kỷ gián đoạn.

Mối liên hệ bắt nguồn từ lịch sử thuộc địa

Tình yêu của người Bangladesh dành cho Argentina không phải là điều xuất hiện trong ngày một ngày hai.

Nhà báo Andrés Burgo của tờ El País cho rằng nguồn gốc của hiện tượng này có thể truy ngược về thập niên 1980.

Theo ông, rất nhiều người châu Á đã xem những bàn thắng của huyền thoại Diego Maradona vào lưới ĐT Anh tại World Cup 1986 như một hình thức “trả thù bằng thơ ca” đối với các cường quốc thực dân cũ.

Lionel Messi là thần tượng lớn nhất của NHM bóng đá Bangladesh. Ảnh: AP.

Tình cảm ấy càng được củng cố mạnh mẽ hơn trong kỳ World Cup 2022, khi hàng triệu người Bangladesh xuống đường ăn mừng sau mỗi chiến thắng của Argentina.

Bangladesh từng là một phần của vùng Bengal dưới thời Đế quốc Anh. Sau năm 1947, khu vực này bị sáp nhập vào Pakistan dù cách biệt địa lý rất lớn, trước khi giành được độc lập vào năm 1971.

Trong khi đó, Argentina cũng có những ký ức lịch sử không mấy tốt đẹp với Vương quốc Anh, từ các cuộc xâm lược của người Anh đầu thế kỷ XIX cho đến cuộc chiến Falklands nổi tiếng năm 1982.

Những điểm tương đồng lịch sử ấy góp phần tạo nên sự đồng cảm giữa người dân Bangladesh với Argentina.

Messi – nguồn cảm hứng vượt khỏi biên giới bóng đá

Tuy nhiên, lịch sử chỉ là một phần của câu chuyện. Với thế hệ trẻ Bangladesh ngày nay, Messi mới là lý do lớn nhất khiến họ yêu mến Argentina.

Yasin Arafat, một thanh niên 18 tuổi ở Dhaka, cho biết anh đã theo dõi ĐT Argentina từ năm 5 tuổi. Trong gia đình anh, cha là người hâm mộ Argentina, bạn bè cũng vậy, và việc cổ vũ Albiceleste gần như đã trở thành một truyền thống.

Theo Rajib Hasan, sức hút của Messi không chỉ nằm ở tài năng bóng đá.

“Anh ấy chẳng còn điều gì phải chứng minh nữa. Nhưng ở tuổi gần 40, anh ấy vẫn tiếp tục chấp nhận thử thách. Điều đó truyền cảm hứng cho những người như tôi, những người cũng đã bước qua độ tuổi ấy. Messi cho chúng tôi thấy rằng con người luôn có thể tìm kiếm mục tiêu mới, định nghĩa lại ước mơ và tiếp tục thử thách bản thân”.

Hasan nói thêm với sự ngưỡng mộ:

“Messi truyền động lực cho chúng tôi. Anh ấy truyền cảm hứng cho chúng tôi. Anh ấy khuyến khích chúng tôi”.

Có lẽ vì thế mà tại Bangladesh, cách quê hương Rosario của Messi hơn 17.000 km, hàng chục triệu người vẫn xem mỗi trận đấu của Argentina như trận đấu của chính đội tuyển quê hương mình. Và ở nhiều thời điểm, số lượng người hâm mộ Albiceleste tại quốc gia Nam Á này thậm chí còn vượt xa dân số của chính Argentina.