Mẹ của trẻ bị đánh ở chùa Bầu: 'Tôi lặng người khi nhận ra con trong clip'

Đau đớn khi nhận ra con trong clip

Ngày 12/8, phóng viên Báo Tiền Phong tìm về thôn Phước Chiến, xã Công Hải (tỉnh Khánh Hòa) để tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của các cháu bé bị đánh ở chùa Bầu.

Phước Chiến là một thôn vùng cao của tỉnh Khánh Hòa. Trong căn nhà nhỏ, chị Pi Năng Thị Thiên cho biết, chị là mẹ của Pi Năng Xuân Hải và là bác của 3 em Pi Năng Xuân Hà, Pi Năng Xuân Hiệp và Pi Năng Xuân Hoàng.

5 cháu bé bị đánh tại chùa Bầu, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Người phụ nữ 40 tuổi này vẫn chưa hết bàng hoàng kể từ khi biết tin con trai và các cháu bị bạo hành.

"Từ hôm qua đến giờ tôi không ăn, không ngủ được. Nghĩ đến thôi là lại khóc", chị Thiên nghẹn ngào khi nhắc đến đoạn clip ghi lại cảnh con và các cháu bị đánh.

Theo chị Thiên, chiều 11/8, chị bất ngờ nhận được điện thoại từ cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ hỏi thông tin về giấy khai sinh của con và thông báo về vụ việc. Ban đầu, chị không tin, thậm chí còn cho rằng có thể là một cuộc gọi giả mạo.

Nhưng khi mở điện thoại xem đoạn clip được chia sẻ trên mạng, chị nhận ra những đứa trẻ xuất hiện trong clip chính là con trai và các cháu của mình.

"Tôi lặng người, đau đớn đến mức không dám nhìn vào màn hình điện thoại. Khi bình tĩnh lại, tôi mới gọi điện báo cho em gái và một số người thân", chị Thiên kể.

Chị Pi Năng Thị Thiên.

Gửi con đi với mong muốn được học hành

Pi Năng Xuân Hải là con trai chị Thiên. Pi Năng Xuân Hà, Pi Năng Xuân Hiệp và Pi Năng Xuân Hoàng là con của em gái chị.

Hai chị em đều ly hôn. Cuộc sống khó khăn, chị Thiên hiện sống cùng cha và một người con nhỏ, ai thuê gì làm nấy để kiếm sống. Em gái chị phải rời quê vào Lâm Đồng làm thuê, chắt chiu từng đồng gửi về gia đình.

Chị Thiên cùng cha đang rất lo lắng về tình hình các con, các cháu.

Theo chị Thiên, trước đây, những đứa trẻ sống cùng nhau. Sau khi được giới thiệu về việc gửi các em đến chùa Bầu, hai chị em đồng ý để các con, các cháu ra Phú Thọ vừa học văn hóa vừa tu tập.

Mong muốn của gia đình khi đó là các em có điều kiện học hành, được chăm sóc và trưởng thành tốt hơn.

"Gia đình muốn các con trưởng thành, tự lập...", chị Thiên nói.

Chị Thiên cho biết, trong thời gian các con, em ở chùa, chị vẫn thường xuyên liên lạc. Mỗi lần gọi điện, con đều nói mọi người đối xử tốt và chưa từng kể chuyện bị đánh đập.

"Chưa bao giờ tôi nghe con nói bị đánh. Ai ngờ lại xảy ra sự việc như vậy", chị Thiên nghẹn ngào.

Chỉ mong đón con về

Sau khi biết sự việc, điều chị Thiên và gia đình mong muốn nhất là được ra Phú Thọ, tận mắt thấy và đưa các con em trở về.

Tuy nhiên với những người phụ nữ quanh năm làm thuê, chi phí cho một chuyến đi dài từ Khánh Hòa ra Phú Thọ là khoản tiền không nhỏ.

"Gia đình rất muốn đưa các con về nhà để chăm sóc nhưng điều kiện kinh tế không có. Giờ tôi cũng không biết phải làm sao", chị Thiên nói.

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Phước Chiến, chị Thiên chỉ biết chờ đợi từng thông tin từ cơ quan chức năng và hy vọng sớm được gặp lại con và các cháu.

Ông Chamalea Xưa, cha chị Thiên, cho biết gia đình mong cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định pháp luật. Điều gia đình mong muốn lúc này là đưa được các cháu về nhà để chăm sóc, giúp các cháu vượt qua nỗi đau tinh thần và thể xác.