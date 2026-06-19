Độc lạ World Cup 2026: Tuyển thủ Thụy Điển nằm trong danh sách... kế vị ngai vàng hoàng gia

Lagerbielke đang là hậu vệ quan trọng của đội tuyển Thụy Điển

Xuất phát điểm trâm anh thế phiệt

Khác với đại đa số đồng nghiệp, Gustaf Lagerbielke sinh ra và lớn lên tại một vùng ngoại ô thủ đô Stockholm, Thụy Điển vô cùng giàu có và danh giá. Cầu thủ này không phải là một công dân bình thường mà là thành viên của dòng họ Lagerbielke, gia đình quý tộc lâu đời và có bề dày lịch sử đặc biệt tại quốc gia Bắc Âu.

Cha của anh là bá tước Johan Lagerbjelke, một chuyên gia đàm phán và diễn giả nổi tiếng của Thụy Điển, trong khi mẹ anh là một nữ doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn. Bản thân ông nội của Gustaf cũng mang tước vị bá tước cao quý, có nhiều đóng góp cho Thụy Điển.

Gia tộc Lagerbielke từng sản sinh ra nhiều nhân vật kiệt xuất có tầm ảnh hưởng lớn trong lịch sử Thụy Điển. Trong đó, có thể kể đến những nhân vật lừng lẫy như Đô đốc hải quân Johan Lagerbielke (1667-1732), Gustaf Lagerbielke (1777-1837) - một chính khách, Bộ trưởng và là thành viên của Viện Hàn lâm Thụy Điển danh giá. Kế thừa di sản đồ sộ đó, bản thân hậu vệ đang thi đấu tại World Cup 2026 đang mang tước vị Nam tước thứ 11 của gia tộc.

Sau khi ông nội qua đời vào năm 2022, anh đã chính thức trở thành người đứng đầu nhánh nam tước của dòng họ, mang số hiệu 254 theo sổ đăng ký gia phả quý tộc Thụy Điển. Với tư cách là con trai trưởng của Bá tước Johan, Gustaf còn là người thừa kế hợp pháp vị trí đứng đầu nhánh bá tước mang số hiệu 115 của dòng họ danh giá này.

Sự khác biệt về đẳng cấp của Gustaf Lagerbielke được thể hiện một cách rõ nét từ khi anh còn là một cậu bé. Trong khi những đứa trẻ khác thường gắn hình ảnh các siêu sao lên dụng cụ thi đấu, Gustaf lại mang theo cả niềm kiêu hãnh của gia đình ra sân cỏ. Anh từng đặc biệt in hẳn huy hiệu của dòng họ Lagerbielke lên trên chiếc bọc ống đồng mỗi khi chơi bóng.

Đây là một điều hiếm gặp trong thế giới thể thao, và chính bản thân Gustaf cũng thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn trước thềm World Cup 2026 rằng việc một quý tộc theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số là một điều "sự kiện hiếm gặp".

Tuy nhiên, gia đình anh không hề ngăn cấm mà luôn ủng hộ đam mê của con trai: "Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã muốn trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Họ đã dạy tôi cách ghi bàn. Họ rất vui mừng và tự hào về tôi", hậu vệ này nói.

Người thứ 254 kế vị ngai vàng hoàng gia

Một trong những chi tiết gây bất ngờ nhất về Gustaf Lagerbielke là việc anh đứng thứ 254 trong danh sách kế vị ngai vàng của hoàng gia Thụy Điển. Chi tiết này từng làm bùng nổ các trang báo thể thao tại Vương quốc Anh vào tháng 8/2023, khi Celtic của Scotland đánh tiếng muốn chiêu mộ anh từ IF Elfsborg để củng cố hàng phòng ngự.

Báo chí xứ sở sương mù đã đồng loạt đưa tin về một "hậu duệ hoàng gia" với tước vị Nam tước đang trên đường gia nhập bóng đá Scotland, khiến anh trở thành tâm điểm chú ý không chỉ vì chuyên môn mà còn vì lý lịch trâm anh thế phiệt.

Con số 254 ban đầu xuất phát từ số thứ tự của nhánh nam tước trong sổ đăng ký quý tộc của gia tộc Lagerbielke. Anh là người thứ 254 có quyền thừa kế ngai vàng.

Việc Lagerbielke được gắn mác "người kế vị ngai vàng" đã tạo nên một sức hút khổng lồ. Dẫu vậy, “chàng nam tước” 26 tuổi lại tỏ ra khá khiêm tốn mỗi lần nhắc đến đặc quyền này. Khi được hỏi về khả năng một ngày nào đó sẽ đội vương miện, Lagerbielke thẳng thắn chia sẻ: "Tôi không biết liệu điều đó có đúng hay không. Nhưng tôi nghĩ để điều đó xảy ra, rất nhiều người cần phải rời đi. Và tôi không muốn điều đó xảy ra".

Anh cũng từng thổ lộ thêm rằng đối với bản thân, tước vị nam tước hay dòng máu quý tộc không phải là điều gì quá to tát, dù anh hoàn toàn hiểu tại sao mọi người lại cảm thấy thú vị bởi những cái tên như vậy hiếm khi xuất hiện trong thế giới bóng đá. "Đối với tôi, đó chỉ là một cái tên và mọi thứ đang bị phóng đại lên một chút”, Lagerbielke giải thích.

Hành trình tự mình tìm chỗ đứng

Bất chấp gia thế danh giá và cơ hội thừa kế tài sản khổng lồ, sự nghiệp của Gustaf Lagerbielke không hề được trải sẵn hoa hồng mà hoàn toàn được bồi đắp bằng nỗ lực bền bỉ và tài năng thực thụ. Anh bắt đầu sự nghiệp tại các đội bóng trẻ như IFK Stocksund và FC Djursholm, trước khi kinh qua hàng loạt CLB từ các giải đấu cấp thấp đến hạng cao nhất của Thụy Điển bao gồm AIK, Sollentuna, IF Elfsborg, và Degerfors.

Lagerbielke gia nhập Braga vào hè 2025

Sự kiên trì và tài năng phòng ngự xuất sắc đã giúp anh ký hợp đồng khoác áo Celtic FC của giải vô địch quốc gia Scotland. Tại đây, "nam tước" Thụy Điển đã kịp ghi lại dấu ấn lịch sử với bàn thắng đầu tiên tại đấu trường danh giá Cúp C1 châu Âu vào lưới Feyenoord. Đà thăng hoa đã đưa Lagerbielke đến Braga, đội bóng tiếng tăm tại Bồ Đào Nha.

Nó cũng đưa anh lên đội tuyển. Mọi nỗ lực của hậu vệ mang dòng máu hoàng tộc đã được đền đáp xứng đáng với tấm vé tham dự World Cup 2026. Trong trận mở màn vòng bảng gặp đội tuyển Tunisia, anh được điền tên vào đội hình xuất phát. Lagerbielke đã thi đấu trọn vẹn 90 phút vững chãi, trở thành chốt chặn vững chắc nơi hàng thủ và góp công cực lớn vào chiến thắng hủy diệt 5-1 của đội tuyển Thụy Điển.

Thay vì ngồi chờ một phép màu đưa mình bước vào cung điện hoàng gia, tham vọng duy nhất của Lagerbielke hiện tại là giúp đội tuyển quê hương gây tiếng vang tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Anh bày tỏ niềm tự hào mãnh liệt sau chiến thắng rực rỡ trước Tunisia: "Thật tuyệt vời khi giành được một trong những chiến thắng đậm đà nhất trong lịch sử Thụy Điển tại đấu trường World Cup". Rõ ràng, đối với Gustaf Lagerbielke, ngai vàng duy nhất mà anh đang thực sự khao khát chinh phục lúc này nằm ở bộ môn túc cầu.