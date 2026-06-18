Chú mèo của Thủ tướng Bỉ dự đoán kết quả World Cup 2026

Bỉ có ứng viên tiên tri dự đoán kết quả World Cup 2026

Maximus Textoris Pulcher, chú mèo được xem là “cố vấn” của Thủ tướng Bỉ Bart De Wever (N-VA), đã chính thức tuyên bố trên Instagram rằng mình là một “động vật tiên tri” (oracle animal).

Động vật tiên tri nổi tiếng nhất trong lịch sử bóng đá chính là bạch tuộc Paul, ngôi sao bất ngờ của World Cup 2010 sau khi dự đoán chính xác kết quả của 8 trận đấu.

Chú mèo Maximus Textoris Pulcher tuyên bố sẽ tham gia dự đoán các trận đấu tại World Cup 2026.

Paul tạo dựng danh tiếng bằng cách chọn một con trai (mussel) trong hai chiếc hộp mang quốc kỳ của hai đội tuyển thi đấu với nhau.

Ngoài những loài thân mềm như Paul, nhiều loài động vật khác như cá mập, lợn hay voi cũng từng tham gia dự đoán kết quả các kỳ World Cup, với mức độ thành công khác nhau.

Giờ đây, Bỉ đã có ứng viên của riêng mình mang tên Maximus.

Một phần sức hút của câu chuyện nằm ở sự tương phản thú vị. Bóng đá quốc tế ngày nay ngày càng phụ thuộc vào các mô hình phân tích dữ liệu phức tạp, trí tuệ nhân tạo (AI) và vô số thống kê chuyên sâu.

Trong bối cảnh đó, việc một con vật đưa ra những lựa chọn hoàn toàn ngẫu nhiên có thể mang đến điều ngược lại: một lời nhắc vui vẻ rằng người hâm mộ không nên quá nghiêm trọng hóa môn thể thao vua.

Dù dự đoán của Maximus có chính xác hay không, chú mèo này chắc chắn đã mang đến một nét thú vị và hài hước cho bầu không khí sôi động tại World Cup 2026.