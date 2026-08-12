Ukraine phát hiện bí mật rúng động bên trong tên lửa mới của Nga

Tên lửa hành trình S-71M Monokhrom mới của Nga được cho là chứa linh kiện của Mỹ. Ảnh Defence

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết các chuyên gia nước này đã phát hiện một module Nvidia Jetson Orin bên trong S-71M, loại tên lửa mới được Nga phát triển để phóng từ tiêm kích Su-57.

Jetson Orin vốn là một máy tính nhỏ gọn được sử dụng phổ biến trong các dự án robot, trí tuệ nhân tạo (AI) và nguyên mẫu xe tự hành. Việc một thiết bị như vậy xuất hiện trong tên lửa Nga cho thấy Moscow có thể đang tận dụng linh kiện công nghệ nước ngoài để nâng cao khả năng tự động hóa vũ khí.

Theo GUR, module Jetson Orin được tìm thấy cùng một camera và đảm nhiệm chức năng dẫn đường ở giai đoạn cuối. Đây là thời điểm tên lửa tiến gần mục tiêu và cần xác định chính xác vị trí để điều chỉnh đường bay.

Module máy tính do hãng Nvidia của Mỹ sản xuất được cho là ở bên trong tên lửa mới của Nga. Ảnh Defence

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào dữ liệu do con người cung cấp, hệ thống có thể sử dụng hình ảnh từ camera, sau đó xử lý bằng các thuật toán thị giác máy tính để nhận diện mục tiêu và điều khiển tên lửa lao tới.

GUR cho biết công nghệ dẫn đường bằng thị giác máy tính tương tự từng được phát hiện trên một số vũ khí khác của Nga, trong đó có UAV tấn công V2U và Shahed-236, mẫu UAV do Iran thiết kế mà Nga đã cải tiến và sản xuất với số lượng lớn.

Tên lửa phóng từ Su-57, mang đầu đạn 250 kg

S-71M Monokhrom được cho là một trong những tên lửa mới nhất của Nga, thể hiện xu hướng phát triển vũ khí ngày càng có khả năng tự xử lý thông tin và giảm sự phụ thuộc vào con người.

Theo GUR, tên lửa này mang đầu đạn nặng 250 kg, đạt tốc độ khoảng 500-600 km/giờ và có tầm hoạt động 350-400 km. S-71M được phóng từ tiêm kích Su-57, dòng máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm của Nga.

GUR cho biết S-71M mới chỉ được Nga sử dụng hạn chế trên chiến trường kể từ đầu năm 2026, cho thấy Moscow có thể vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và hoàn thiện loại vũ khí này trước khi triển khai trên quy mô lớn.

Một số thông tin nguồn mở trước đó mô tả Monokhrom là biến thể có khả năng tự động tìm kiếm khu vực mục tiêu, nhận diện mục tiêu dựa trên dữ liệu được lưu trong hệ thống và đưa ra quyết định tấn công mà không cần người điều khiển can thiệp liên tục.

Nếu những khả năng này được xác nhận, S-71M sẽ thuộc nhóm vũ khí ngày càng phát triển có thể thực hiện nhiều khâu trong quá trình tấn công với mức độ giám sát của con người thấp hơn.

Nga vẫn phụ thuộc linh kiện công nghệ nước ngoài

S-71M được xem là biến thể phát triển từ S-71K, có biệt danh Kover. GUR trước đó mô tả S-71K là tên lửa hành trình có thiết kế giảm tiết diện radar nhằm tăng khả năng sống sót trước hệ thống phòng không Ukraine.

Điểm đáng chú ý trong phát hiện mới nhất không chỉ nằm ở khả năng AI của tên lửa mà còn ở nguồn gốc linh kiện.

GUR cho biết các chuyên gia Ukraine đang phối hợp với các tổ chức nghiên cứu để phân tích từng bộ phận điện tử được thu giữ từ vũ khí Nga. Cơ quan này cho rằng kết quả điều tra trong hai năm qua cho thấy Nga vẫn gặp khó khăn trong việc thay thế hoàn toàn các linh kiện công nghệ cao của nước ngoài bằng sản phẩm nội địa.

Dù Nga đang chịu hàng loạt lệnh trừng phạt quốc tế, nhiều linh kiện có nguồn gốc từ Mỹ, châu Âu và châu Á vẫn được tìm thấy trong các hệ thống vũ khí của nước này.

Theo GUR, các linh kiện này có thể đã đến Nga thông qua những mạng lưới cung ứng trung gian và thị trường “xám”, giúp né tránh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu.

Với Ukraine, việc truy tìm nguồn gốc từng con chip, camera hay module dẫn đường không chỉ nhằm xác định công nghệ được sử dụng trong vũ khí Nga. Kiev còn muốn dùng những thông tin này để giúp các nước phương Tây siết kiểm soát xuất khẩu, gây sức ép lên các nhà cung cấp và tìm cách bịt những con đường đưa công nghệ bị hạn chế vào Nga.

Phát hiện module Nvidia Jetson Orin trong S-71M vì thế cho thấy một nghịch lý đáng chú ý: Nga đang phát triển những vũ khí ngày càng tự động hóa, nhưng “bộ não” giúp chúng thực hiện nhiệm vụ vẫn có thể phụ thuộc vào công nghệ có nguồn gốc từ nước ngoài.