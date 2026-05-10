Nga lần đầu trình làng siêu vũ khí tấn công hạng nặng mới khiến Ukraine "ngồi trên đống lửa"

Ảnh chụp màn hình từ video Nga lần đầu công khai mẫu drone tấn công hạng nặng Geran-5. Ảnh Defence-blog

Drone mới của Nga mang tên Geran-5 được thiết kế như một drone cảm tử tầm xa một chiều và được xem là bước nhảy vọt lớn về kích thước lẫn năng lực so với dòng Geran phát triển từ Shahed vốn đang được Nga sử dụng để tập kích các thành phố Ukraine.

Geran-5 xuất hiện trên sóng truyền hình nhà nước Nga trong quá trình phát sóng lễ duyệt binh, đánh dấu lần đầu mẫu UAV này được công khai xác nhận.

Siễu vũ khí mới có chiều dài khoảng 6 mét và sải cánh lên tới 5,5 mét, đưa nó vào nhóm kích thước hoàn toàn khác so với các mẫu Geran-1 và Geran-2 dùng động cơ cánh quạt mà Nga đã triển khai hàng nghìn chiếc nhằm vào Ukraine.

Trong khi các phiên bản trước là loại UAV cận âm sử dụng động cơ piston dựa trên thiết kế Shahed-136 của Iran, Geran-5 được trang bị động cơ phản lực. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới tốc độ mà còn làm thay đổi đáng kể tín hiệu âm thanh và radar mà các hệ thống phòng không phải phát hiện và đánh chặn.

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) đánh giá thiết kế Geran-5 có nhiều điểm giống với drone tấn công Karrar của Iran, cho thấy khả năng công nghệ Iran đã được sử dụng trong quá trình phát triển.

Karrar là loại UAV chiến đấu phản lực sử dụng động cơ turbojet mà Iran từng vận hành và xuất khẩu. Nếu Geran-5 thực sự phát triển theo dòng thiết kế này, điều đó phù hợp với xu hướng hợp tác quốc phòng Nga - Iran đã gia tăng mạnh kể từ giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine.

Các dữ liệu kỹ thuật thu hồi từ Geran-5 cho thấy drone này sử dụng hệ thống dẫn đường nhiều lớp nhằm tăng khả năng chống gây nhiễu. Theo các thông tin hiện có, UAV mang bộ điều khiển bay tương tự các mẫu Geran khác, kết hợp với hệ thống dẫn đường quán tính SADRA/MINSOO, hệ thống định vị vệ tinh Kometa-M12 sử dụng ăng-ten CRP 12 phần tử và hệ thống truyền dữ liệu Tracker V3 dựa trên máy tính siêu nhỏ Raspberry Pi cùng modem 3G và LTE.

Lớp liên lạc dạng mesh được vận hành thông qua modem Xingkai Tech XK-F358. Các linh kiện điện tử bên trong drone được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc, Mỹ và Đức - điều cho thấy các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của phương Tây từ năm 2022 tới nay vẫn chưa thể ngăn hoàn toàn chuỗi cung ứng linh kiện lưỡng dụng.

Sự kết hợp giữa dẫn đường quán tính, định vị vệ tinh và truyền dữ liệu di động giúp Geran-5 vẫn có thể hoạt động ngay cả khi một phần hệ thống bị gây nhiễu hoặc đánh lừa tín hiệu.

Các đơn vị tác chiến điện tử Ukraine thời gian qua đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong việc vô hiệu hóa drone Geran bằng gây nhiễu GPS, nhưng một UAV có thể chuyển sang dẫn đường quán tính khi mất tín hiệu vệ tinh và duy trì liên lạc qua hạ tầng mạng di động sẽ khó bị đánh chặn hơn đáng kể.

Ảnh vệ tinh cũng đã xác định được cơ sở phóng Geran-5 tại một căn cứ UAV ở vùng Oryol. Các hệ thống phóng cho mẫu drone mới dài khoảng 80 mét - lớn gấp ba lần đường ray phóng của các drone Shahed trước đây.

Giới phân tích cho rằng quy mô này phù hợp với một loại UAV nặng hơn và nhanh hơn, cần quãng tăng tốc dài hơn để đạt tốc độ bay.

Việc Nga sở hữu drone cảm tử phản lực tầm xa không chỉ đơn thuần đồng nghĩa với tốc độ cao hơn. Tốc độ tiếp cận mục tiêu nhanh hơn sẽ rút ngắn đáng kể thời gian phản ứng của hệ thống phòng không, khiến các tổ hợp đánh chặn khó xử lý hơn so với các mục tiêu bay chậm dùng động cơ cánh quạt.

Kích thước lớn hơn cũng thường đồng nghĩa khả năng mang đầu đạn mạnh hơn, dù thông số tải trọng của Geran-5 hiện chưa được công bố.

Theo đánh giá của giới phân tích quân sự, sự kết hợp giữa tầm hoạt động xa, tốc độ cao và hệ thống dẫn đường đa lớp có thể biến Geran-5 trở thành loại UAV nguy hiểm và khó đối phó nhất trong toàn bộ dòng Geran mà Nga đang triển khai.