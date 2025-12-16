Khảo sát: Quan điểm của người dân Ukraine về đóng băng xung đột ở giới tuyến hiện tại

Khảo sát mới cho thấy đa số người dân Ukraine ủng hộ đóng băng xung đột ở giới tuyến hiện tại. Ảnh: Getty Images.

Theo kết quả khảo sát do Viện Xã hội học Quốc tế Kiev (KIIS) công bố ngày 15/12, có tới 75% người được hỏi bác bỏ đề xuất hòa bình bao gồm việc rút lực lượng Ukraine khỏi khu vực Donbass, kèm theo các hạn chế quân sự và không có cam kết bảo đảm an ninh cụ thể.

Khảo sát cũng cho thấy 63% trong tổng số 547 người trưởng thành được hỏi ở Ukraine, tuyên bố sẵn sàng “chịu đựng xung đột chừng nào còn cần thiết”. Tỷ lệ này tăng nhẹ so với mức 62% ghi nhận hồi tháng 9 năm nay.

Ngoài ra, 72% số người tham gia khảo sát cho biết sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận hòa bình theo hướng “đóng băng” lãnh thổ tại giới tuyến hiện tại, với điều kiện thỏa thuận đó phải đi kèm các bảo đảm an ninh vững chắc và không bao gồm việc chính thức công nhận bất kỳ vùng lãnh thổ nào đang bị chiếm đóng là thuộc Nga.

Cuộc khảo sát được xem là phản ánh tâm lý trong nước của Ukraine. Bất chấp những hệ lụy từ vụ bê bối tham nhũng lớn nổ ra trong những tháng gần đây, dẫn tới việc Chánh Văn phòng Tổng thống Andrii Yermak từ chức, vẫn có 61% số người được hỏi cho biết họ tin tưởng Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Trong khi đó, trước những lời kêu gọi dai dẳng từ phía chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tổ chức bầu cử sớm, chỉ 9% người tham gia khảo sát cho rằng Ukraine nên tiến hành bầu cử trước khi xung đột chấm dứt.

Khảo sát được thực hiện thông qua phỏng vấn qua điện thoại với 547 người trưởng thành sinh sống tại các khu vực do chính phủ Ukraine kiểm soát, trong giai đoạn từ ngày 26/11 đến 13/12/2025. Nghiên cứu không bao gồm cư dân tại các vùng lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát, cũng như những người đã rời Ukraine sau tháng 2/2022.