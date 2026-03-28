Hà Nội: Tàu hỏa va chạm xe máy, 2 người tử vong

Sự kiện: An toàn giao thông

Tối 27/3, một vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe máy xảy ra tại xã Thượng Phúc (Hà Nội) khiến 2 người tử vong, xe máy bị vò nát.

Tàu hỏa xảy ra va chạm.

Theo người dân, vụ tai nạn kể trên xảy ra tại khu vực đường ngang giao cắt đường sắt qua địa bàn xã Thượng Phúc (Hà Nội).

Vào thời điểm trên, 2 nữ giới đi xe máy qua khu vực đường ngang giao cắt với đường sắt thì xảy ra va chạm với tàu hỏa.

Vụ việc khiến 2 người tử vong (một nạn nhân ở Hà Nội, một người quê Thanh Hóa). Xe máy bị tàu cuốn đi một đoạn, biến dạng hoàn toàn.

Xe máy bị vò nát, biến dạng hoàn toàn.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 8, Phòng CSGT Hà Nội có mặt tại hiện trường phối hợp với công an xã Thượng Phúc cùng các đơn vị liên quan giải quyết vụ việc.

Theo chỉ huy công an xã Thượng Phúc, hiện cơ quan chức năng đã liên hệ được với người nhà nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn tiếp tục được làm rõ.

Công an Hà Nội thông tin ban đầu vụ tai nạn tàu hỏa và ô tô tải khiến 2 người thương vong
Công an TP Hà Nội cho biết vụ va chạm giữa tàu hỏa và ô tô tải tại Km15+700 tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua xã Ngọc Hồi, khiến một người tử vong,...

Theo Thanh Hà

Nguồn:

-28/03/2026 08:51 AM (GMT+7)
