Quân đội Israel đang trên bờ vực sụp đổ, ông Trump cân nhắc điều thêm 10.000 binh sĩ đến "cứu nguy"

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một buổi lễ ở Washington, DC, Mỹ vào ngày 20/3/2026. Ảnh Kyle Mazza – Hãng thông tấn Anadolu

Động thái được cho là có thể mở rộng đáng kể các lựa chọn quân sự cho Tổng thống Donald Trump, ngay cả khi ông vẫn công khai nhấn mạnh khả năng đàm phán với Tehran.

Lực lượng bổ sung này dự kiến bao gồm bộ binh và các đơn vị thiết giáp, gia nhập khoảng 7.000 quân Mỹ đã và đang được điều động tới khu vực, trong đó có khoảng 5.000 lính thủy đánh bộ và thủy thủ, cùng khoảng 2.000 binh sĩ từ Sư đoàn Dù 82. Tổng cộng, quy mô hiện diện quân sự Mỹ tại Trung Đông đang gia tăng nhanh chóng, phản ánh mức độ nghiêm trọng của cuộc xung đột với Iran.

Theo các nguồn tin, số quân tăng viện sẽ được triển khai tại các vị trí đủ gần Iran nhằm mở rộng các kịch bản quân sự của Washington, đặc biệt tại eo biển Hormuz và khu vực đảo Kharg – trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chiến lược của Iran.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Trump tuyên bố gia hạn thêm 10 ngày, đến ngày 6/4, việc tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

Ông cho rằng quyết định này được đưa ra theo đề nghị từ phía Tehran và coi đây là cơ hội cho ngoại giao. Tuy nhiên, các bên trung gian được The Wall Street Journal dẫn lời lại cho biết Iran chưa từng chính thức yêu cầu như vậy.

Trước đó, Reuters cũng đưa tin Iran phủ nhận việc có các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ, dù các kênh liên lạc gián tiếp dường như vẫn đang được duy trì.

Song song với những tuyên bố ngoại giao, Washington vẫn tiếp tục chuẩn bị các phương án quân sự có rủi ro cao, đặc biệt liên quan đến đảo Kharg – nơi trung chuyển khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran.

Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu Mỹ tìm cách kiểm soát khu vực này, họ có thể gia tăng áp lực lên Tehran, nhưng đồng thời cũng đặt lực lượng Mỹ vào nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa, UAV và lực lượng hải quân Iran, làm gia tăng nguy cơ bùng phát một cuộc chiến khu vực quy mô lớn.

Những diễn biến mới nhất cho thấy Mỹ đang theo đuổi chiến lược “hai hướng”: một mặt duy trì cánh cửa đàm phán, mặt khác âm thầm chuẩn bị cho khả năng mở rộng chiến tranh trên bộ.

Động thái cân nhắc việc tăng quân của Mỹ diễn ra trong bối cảnh truyền thông Israel cho biết ông Eyal Zamir, Tổng tham mưu trưởng quân đội nước này đã cảnh báo nội bộ rằng, lực lượng vũ trang Israel có thể “tự sụp đổ từ bên trong” do áp lực tác chiến ngày càng gia tăng và tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng.

Nhận định này cho thấy những căng thẳng đang gia tăng không chỉ với Mỹ mà cả các đồng minh chủ chốt trong khu vực, khi chiến sự kéo dài và mở rộng, đặt toàn bộ Trung Đông trước nguy cơ bước vào một giai đoạn bất ổn sâu rộng hơn.