Iran tuyên bố "chính thức đóng eo biển Hormuz"

The Independent cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển Hormuz đã bị "chính thức đóng cửa hoàn toàn", đồng thời cảnh báo mọi tàu thuyền đi qua khu vực này sẽ phải đối mặt với "biện pháp cứng rắn".

IRGC nhấn mạnh các tàu đi và đến các cảng của đồng minh hoặc những bên ủng hộ Israel và Mỹ sẽ bị cấm di chuyển qua bất kỳ hành lang hàng hải nào của eo biển Hormuz.

Ít nhất ba tàu container mang quốc tịch khác nhau đã buộc phải quay đầu sau khi nhận cảnh báo từ phía Iran trong ngày 27-3, cho thấy mức độ rủi ro an ninh gia tăng rõ rệt tại tuyến hàng hải chiến lược này.

Eo biển Hormuz – nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí đốt toàn cầu – đã gần như tê liệt kể từ khi xung đột bùng phát hôm 28-2.

Thông tin diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang cân nhắc triển khai thêm 10.000 binh sĩ tới Trung Đông, theo The Wall Street Journal.

Lực lượng này có thể được bố trí tại các vị trí chiến lược, đủ khả năng tấn công Iran và đảo Kharg – đầu mối xuất khẩu dầu quan trọng của Tehran.

Dù căng thẳng leo thang, các nỗ lực ngoại giao vẫn được duy trì. Bộ trưởng Ngoại giao Đức tiết lộ Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp, với kế hoạch gặp mặt trực tiếp trong thời gian tới tại Pakistan.

Trước đó, về phía Washington, ông Donald Trump tuyên bố sẽ gia hạn thời hạn yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo khả năng phá hủy các cơ sở năng lượng nếu Tehran không chấp nhận đề xuất 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột.