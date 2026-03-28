Ông Vũ Đại Thắng tiếp tục làm Chủ tịch Hà Nội, 4 Phó Chủ tịch tái đắc cử

Tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND TP. Hà Nội đã bầu Chủ tịch UBND thành phố và các Uỷ viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026- 2031.

Theo đó, với đa số phiếu tán thành, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

HĐND thành phố cũng bầu các ông Dương Đức Tuấn, Nguyễn Xuân Lưu, Trương Việt Dũng và bà Vũ Thu Hà tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2026- 2031.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng các nhân sự được bầu giữ chức lãnh đạo UBND thành phố nhiệm kỳ 2026- 2031.

Ông Vũ Đại Thắng (SN 1975, quê quán Hà Nội). Ông Vũ Đại Thắng từng có nhiều năm công tác tại Bộ KH&ĐT, giữ chức Thứ trưởng Bộ KH&ĐT.

Từ tháng 8/2020 đến 10/2024, ông công tác tại Quảng Bình và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Ngày 26/10/2024, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 11/2025, ông được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Sau đó, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026.