Tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sau khi nói chuyện với ông Putin và ông Zelensky

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói ông nhận thấy các lãnh đạo Nga và Ukraine “chưa sẵn sàng” cho một cuộc gặp thượng đỉnh cấp cao.

Ông Erdogan gần đây sang Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Hội nghị diễn ra từ ngày 31/8 đến 1/9/2025 tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc.

Trên chuyến bay trở về từ Trung Quốc, ông Erdogan nói với báo giới rằng ông đã gặp ông Putin và sau đó gọi điện cho ông Zelensky. Ông nhắc lại các cuộc tiếp xúc những tháng gần đây giữa quan chức Nga và Ukraine ở Istanbul cho thấy “cánh cửa hòa bình vẫn còn để ngỏ”.

Theo ông Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ việc “nâng dần cấp độ đàm phán” để biến hy vọng hòa bình thành kết quả cụ thể, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi sáng kiến cuối cùng đều cần được xử lý ở cấp lãnh đạo, dù hiện chưa có điều kiện phù hợp.

Là thành viên NATO, Thổ Nhĩ Kỳ đã duy trì kênh liên lạc với cả Moscow và Kiev và có các nỗ lực trung gian nhằm tìm kiếm thỏa thuận giữa các bên.

Tuần trước, Điện Kremlin bác bỏ khả năng sớm diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa ông Putin và ông Zelensky. “Bất kỳ cuộc tiếp xúc nào ở cấp cao hay tối cao đều phải được chuẩn bị kỹ lưỡng thì mới hiệu quả”, ông Peskov nói với các phóng viên.

Ông Peskov cũng cho biết các trưởng đoàn đàm phán của Nga và Ukraine vẫn “giữ liên lạc”, song chưa có ngày cụ thể được ấn định cho các vòng đối thoại tiếp theo.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng thời gian lẽ ra để chuẩn bị cho cuộc gặp đã bị Moscow lợi dụng để tiếp tục các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào Ukraine.

Hôm 2/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông “rất thất vọng” với Tổng thống Nga Vladimir Putin khi nỗ lực hòa đàm Ukraine vẫn chưa đạt kết quả cụ thể.

Tổng thống Trump cho biết ông đang theo dõi sát sao các động thái của Moscow và Kiev, đồng thời hứa sẽ có những biện pháp nhất định trong những ngày tới.

“Chúng ta sẽ xem họ làm gì và chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi đang theo dõi rất sát”, ông Trump nói.