Ukraine nêu “lằn ranh đỏ” về các điều khoản hòa bình với Nga

Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk. Ảnh: Global Images Ukraine.

Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk đưa ra tuyên bố này tại Hội nghị Thượng đỉnh Nghị viện thuộc Khuôn khổ Crimea diễn ra ở Stockholm, Thụy Điển, vào ngày 24/11. Đây là sáng kiến ngoại giao do Ukraine lập ra năm 2021 nhằm huy động sự ủng hộ quốc tế để khôi phục chủ quyền bán đảo Crimea.

Ông Stefanchuk nói vấn đề chủ quyền lãnh thổ hay quy mô quân đội Ukraine là “những lằn ranh đỏ” mà “không ai được phép vượt qua”.

“Không có chuyện công nhận pháp lý về việc Nga kiểm soát lãnh thổ Ukraine, không có giới hạn áp đặt lên lực lượng vũ trang Ukraine, và không có quyền phủ quyết đối với lựa chọn liên minh trong tương lai của Ukraine”, ông Stefanchuk nói, ám chỉ việc Ukraine vẫn muốn gia nhập NATO.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đề xuất kế hoạch hòa bình 28 điểm gây tranh cãi, trong đó giới hạn quy mô quân đội Ukraine ở mức 600.000, buộc Kiev từ bỏ toàn bộ vùng Donbass và cấm nước này theo đuổi tư cách thành viên NATO.

Đề xuất này đã vấp phải phản ứng từ nhiều nghị sĩ Mỹ và các đối tác châu Âu, và sau cuộc tham vấn giữa quan chức Mỹ – Ukraine tại Geneva ngày 23/11, kế hoạch được cho là đã rút xuống còn 19 điểm.

Hai bên mô tả cuộc gặp là “hiệu quả” và cho biết sẽ tiếp tục phối hợp hoàn thiện bản kế hoạch mới. Các vấn đề then chốt như lãnh thổ, cũng như quan hệ giữa Nga – Mỹ – NATO, sẽ do lãnh đạo cấp cao hai nước quyết định. Chi tiết của bản dự thảo mới chưa được công bố.

Kiev từ lâu khẳng định sẽ không công nhận việc Nga kiểm soát lãnh thổ Ukraine, và thay vào đó kêu gọi ngừng bắn dọc đường giới tuyến hiện tại. Nga bác bỏ giải pháp ngừng bắn tạm thời vì cho rằng đây là cách để Ukraine kéo dài thời gian, tái tổ chức lực lượng.

Ukraine cũng nhiều lần nhấn mạnh quyền theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO và EU, trong khi Nga liên tục coi việc cấm Kiev gia nhập NATO là một trong các yêu cầu chủ chốt.