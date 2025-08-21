Nga truy tố 1 cựu nghị sĩ bán thông tin mật, nhận từ Mỹ 45 triệu USD

Văn phòng Tổng Công tố Nga (GPRF) truy tố ông Magomed Gadzhiev – cựu Nghị sĩ Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) với cáo buộc bán thông tin mật cho các cơ quan chính phủ phương Tây và nhận lại từ Mỹ ít nhất 45 triệu USD, hãng tin RIA Novosti đưa tin.

“Khi ở nước ngoài, ông Gadzhiev đã bày tỏ sự sẵn lòng hợp tác với các cơ quan tình báo phương Tây để đổi lấy việc được cấp quyền công dân nước ngoài” – GPRF viết trong một tài liệu chưa được công khai nhưng RIA Novosti và một số hãng truyền thông khác của Nga đã tiếp cận được hôm 20-8.

GPRF cho biết ông Gadzhiev đã xác nhận thông tin trên trong một đoạn video được chia sẻ trên mạng Internet mà “một số lượng người không xác định có thể truy cập”.

Các công tố viên Nga không nêu rõ ông Gadzhiev đã bán thông tin mật gì cho phương Tây.

Ông Magomed Gadzhiev - người bị cơ quan công tố Nga truy tố với cáo buộc bán thông tin mật cho phương Tây và nhận lại 45 triệu USD từ Mỹ. Ảnh: RIA NOVOSTI

Ông Gadzhiev bị cáo buộc đã nhận được ít nhất 45 triệu USD nhờ việc bán thông tin mật của Nga cho các cơ quan chính quyền Mỹ. GPRF nói rằng “điều này đã được Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ [DOGE] tiết lộ”, song không nêu rõ DOGE đã đề cập thông tin này lúc nào.

Truyền thông Nga không nêu rõ GPRF còn nhắc đích danh quốc gia phương Tây nào khác đã mua thông tin mật từ ông Gadzhiev hay không.

Theo nguồn tin của RIA Novosti, đích thân Tổng Công tố Nga - ông Igor Krasnov đã chỉ đạo gửi đơn kiện này tới toà án quận Sovetskiy của TP Makhachkala (Dagestan) – quê của ông Gadzhiev.

Trong tài liệu, ông Gadzhiev và nhiều người thân trong gia đình được xác định đang sở hữu các bất động sản ở thủ đô Moscow, tỉnh Moscow và cộng hoà Dagestan với tổng giá trị trên 2 tỉ rup (gần 25 triệu USD).

Những người này còn bị cáo buộc thành lập một hiệp hội “có hoạt động bị coi là cực đoan và bị cấm” ở Nga và kiểm soát một công ty khai khoáng ở Dagestan mà lợi nhuận thu được đã bị chuyển bất hợp pháp ra nước ngoài.

GPRF đề nghị toà án ở Makhachkala liệt ông Gadzhiev và những người bị nêu tên vào diện “bị cấm trên lãnh thổ Nga vì liên quan việc thực hiện các hoạt động cực đoan” và quốc hữu hoá những tài sản được liệt kê.

Ông Gadzhiev từng là nghị sĩ trong Duma Quốc gia trong 4 nhiệm kỳ liên tiếp (từ năm 2003 tới năm 2021) và hoạt động trong lĩnh vực thanh tra thuế.

Sau khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine vào đầu năm 2022, ông Gadzhiev đã rời khỏi Nga và bắt đầu hỗ trợ tài chính cho các lực lượng bán quân sự ở phía Kiev.

Năm 2024, cơ quan điều tra Nga xác định ông Gadzhiev là chủ mưu vụ ám sát TS Maksud Sadikov – một nhân vật có ảnh hưởng hàng đầu trong cộng đồng học thuật về chính trị và Hồi giáo Nga. Vụ án xảy ra năm 2011 tại Makhachkala.

Ông Gadzhiev đã bị truy nã ở Nga, bị Moscow coi là đặc vụ nước ngoài. Theo RIA Novosti, ông Gadzhiev hiện đã có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ và đang muốn xin hộ chiếu Mỹ.

Mỹ chưa có bình luận sau thông tin ngày 20-8 từ truyền thông Nga.