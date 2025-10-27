Nga tập kích Kiev, Bộ trưởng Đức xuống hầm trú ẩn

Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức – bà Katherina Reiche (ảnh: Reuters)

Hôm 26/10, DPA (hãng thông tấn Đức) đưa tin, bà Reiche phải xuống hầm trú ẩn vì lý do an toàn khi Kiev, thủ đô Ukraine, bị tập kích trong đêm 24, rạng sáng 25/10. Lực lượng phòng không Ukraine cho hay, quân đội Nga phóng 9 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 62 máy bay không người lái (UAV). Trong đó, một số tên lửa lọt lưới phòng không đã đánh trúng mục tiêu ở Kiev.

Bộ trưởng Reiche cho biết, đó là một “trải nghiệm không mấy dễ chịu” đối với bà.

“Cuộc tấn công một lần nữa cho tôi thấy rằng quân đội Nga muốn Ukraine rơi vào tình trạng kiệt quệ”, bà Reiche nói.

Bà Reiche cho biết, Đức sẽ hỗ trợ Ukraine khôi phục hạ tầng năng lượng trong bối cảnh Nga tăng cường tập kích trước mùa đông.

Bà Reiche đến Ukraine hôm 24/10 cùng với một phái đoàn kinh tế và sẽ ở lại Kiev trong chuyến thăm kéo dài vài ngày, Ukrainska Pravda đưa tin.

Hỏa hoạn ở Kiev trong vụ tập kích rạng sáng 26/10 (ảnh: Kyiv Post)

Hôm 26/10, thị trưởng Kiev – Vitali Klitschko – thông báo, thủ đô Ukraine hứng chịu đòn tập kích mới bằng UAV, khiến 3 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Các mảnh vỡ UAV rơi xuống một tòa nhà 9 tầng ở đông bắc quận Desnyansky, gây hỏa hoạn ở một số căn hộ, ông Klitschko cho hay.

Trước đó, ông Tymur Tkachenko – lãnh đạo Cơ quan quản lý quân sự Kiev – cảnh báo người dân tìm nơi trú ẩn và thông báo “một số UAV của Nga đang hoạt động trên bầu trời thành phố”.

Ở quận Obolonsky, mảnh vỡ UAV rơi xuống một tòa nhà 16 tầng, gây hư hại nhẹ.

Phóng viên Kyiv Independent có mặt tại hiện trường đưa tin, nhiều tiếng nổ lớn ở Kiev vang lên từ lúc 2h35 sáng 26/10. Lính cứu hỏa sau đó được huy động để dập lửa trong thành phố.

Không quân Ukraine tuyên bố, quân đội Nga phóng 101 UAV trong đòn tập kích mới, trong đó, 90 chiếc bị bắn hạ.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 26/10 cho biết, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 82 UAV của Ukraine ở nhiều khu vực như Bryansk, Tula, Krasnodar, Kursk, cũng như trên biển Azov và Biển Đen.