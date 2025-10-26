Ukraine tiết lộ thời điểm nhận 150 máy bay chiến đấu Gripen từ Thụy Điển

Phát biểu trước báo giới hôm thứ Bảy (25/10), Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, việc hợp tác với Thụy Điển trong lĩnh vực không quân đánh dấu bước tiến quan trọng, mở rộng đáng kể năng lực chiến đấu của Ukraine.

"Đây là một bước đi lịch sử, một thỏa thuận quan trọng với Thụy Điển về máy bay chiến đấu Gripen, và đó là lựa chọn đúng đắn. Chúng tôi kỳ vọng sẽ nhận được 150 máy bay như vậy cho Ukraine, và những chiếc đầu tiên dự kiến ​​sẽ được chuyển giao vào năm tới", ông nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng, máy bay chiến đấu Gripen là một phần của các đảm bảo an ninh trong tương lai, đồng thời mô tả đây là thỏa thuận có quy mô lớn "chưa từng có".

Trước đó, Ukraine và Thụy Điển đã ký biên bản ghi nhớ về khả năng bán 100 đến 150 máy bay chiến đấu đa năng JAS 39E Gripen nhằm tăng cường sức mạnh cho Kiev.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson khẳng định đây là bước đi quan trọng, tạo tiền đề cần thiết cho những hợp đồng xuất khẩu vũ khí lớn giữa hai nước. Quan chức này lưu ý, quá trình sản xuất và bàn giao 100-150 máy bay cho Ukraine có thể mất 10-15 năm.

JAS 39 Gripen là máy bay chiến đấu hạng nhẹ thế hệ 4.5 do Saab phát triển, được thiết kế để triển khai cho cả nhiệm vụ phòng thủ lẫn tấn công. Ukraine và Thụy Điển đã nhiều lần thảo luận về khả năng cung cấp máy bay này cho Kiev.

Gripen E là phiên bản nâng cấp của các mẫu Gripen trước đây với động cơ, hệ thống điện tử hàng không và radar cải tiến. Trong đó, động cơ General Electric F414-GE-39E tạo ra lực đẩy mạnh hơn 25% so với các mẫu tiền nhiệm, giúp tăng cường khả năng cơ động và hiệu suất của máy bay. Radar mảng quét điện tử chủ động (AESA) Raven ES-05, cung cấp độ chính xác cao và phát hiện mục tiêu tầm xa.

Gripen E có 10 giá treo cho phép mang theo nhiều loại vũ khí, bao gồm tên lửa Meteor, IRIS-T, cũng như nhiều loại bom dẫn đường.