Thiệt hại lớn chưa từng có của Ukraine khi tên lửa, UAV Nga tập trung tấn công nhà máy nhiệt điện

Nhà máy nhiệt điện Ukraine bị phá hủy sau đợt tập kích của Nga vào ngày 5/12/2024. Ảnh: AFP.

Theo tờ Kyiv Independent, các nhà máy nhiệt điện từng được Centrenergo khôi phục sau các đợt oanh kích trong năm 2024 lại tiếp tục trở thành mục tiêu. Đại diện công ty mô tả “mỗi phút đều có máy bay không người lái (UAV) tấn công” trong đêm 7 rạng sáng 8/11.

Không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 406 trong tổng số 458 máy bay không người lái mà Nga phóng đi, phần lớn là UAV Geran-2. Ngoài ra, Nga còn phóng 45 tên lửa hành trình và đạn đạo, trong đó 9 quả bị đánh chặn.

Centrenergo quản lý hai nhà máy nhiệt điện chính gồm Trypillia ở vùng thủ đô Kiev và Zmiivska ở vùng Kharkiv. Công ty từng vận hành nhà máy Vuhlehirska ở vùng Donetsk nhưng cơ sở này hiện do Nga kiểm soát.

Đợt tấn công mới nhất được cho là đã phá hủy toàn bộ công suất, khiến nhà máy Trypillia và Zmiivska “không còn khả năng phát điện”.

Centrenergo mô tả đây là đợt tập kích “với số lượng tên lửa chưa từng có và vô số UAV nhằm đúng vào những nhà máy vừa được tái thiết sau vụ phá hủy năm 2024”.

“Chưa đầy một tháng sau đợt tấn công trước, đêm qua đối phương lại đồng loạt đánh vào toàn bộ các cơ sở phát điện của chúng tôi”, đại diện công ty cho biết.

Đại diện công ty thừa nhận tình cảnh khó khăn: “Chúng tôi đã dừng phát điện… Mức phát hiện giờ là con số 0. Không còn gì cả! Mọi công trình chúng tôi dựng lại suốt ngày đêm đều đã bị xóa sổ hoàn toàn”.

Nhà máy điện Trypillia một lần nữa bị phá hủy khiến thủ đô Kiev của Ukraine rơi vào cảnh mất điện trong suốt 12 giờ, theo tờ Kyiv Independent.

Centrenergo khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực sửa chữa, tái thiết và tích hợp các nguồn phát điện mới.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha hôm 8/11 nói Nga đã tập kích trạm biến áp cung cấp điện cho các nhà máy điện hạt nhân Khmelnytskyi và Rivne.

"Đây không phải là những cuộc tấn công ngẫu nhiên mà được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Nga đang muốn gây nguy hiểm cho an toàn hạt nhân ở châu Âu", ông Sybiha nói.

Nga và Ukraine cam kết không tấn công các nhà máy điện hạt nhân của nhau nhưng hai bên thường gây thiệt hại gián tiếp bằng cách tấn công các trạm biến áp và mạng lưới truyền tải điện.