Sau 40 năm Đổi mới, đất nước đã hội tụ đầy đủ điều kiện để bứt phá

Từ nghèo nàn lạc hậu, đến điểm sáng về phát triển

Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trò chuyện với Tiền Phong về kết quả và bài học qua 40 năm đổi mới, ông Vũ Văn Phúc, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cho rằng, sau 40 năm đổi mới, thế và lực của đất nước, đã có sự phát triển vượt bậc.

Từ nghèo nàn lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên trở thành một đất nước có nền kinh tế được đánh giá là điểm sáng của thế giới; chính trị - xã hội ổn định, môi trường đầu tư hấp dẫn, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Tiềm lực trên tất cả các lĩnh vực của đất nước không ngừng nâng cao và có sự phát triển vượt bậc sau 40 năm đổi mới. Tăng trưởng dựa nhiều hơn vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Quy mô nền kinh tế năm 2025 đạt trên 510 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt trên 5.000USD.

Ông Vũ Văn Phúc, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương

“Từ một nước bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã trở thành nước hội nhập sâu, rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại, đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế, phát huy vai trò tích cực, có trách nhiệm trong nhiều tổ chức, diễn đàn đa phương quan trọng. Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; lợi ích quốc gia, dân tộc được bảo đảm”, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nói.

Qua 40 năm đổi mới, theo ông Phúc, ba trụ cột cốt lõi của CNXH Việt Nam là kinh tế thị trường định hướng XHCN, Nhà nước pháp quyền XHCN và nền dân chủ XHCN, phát triển ngày càng vững chắc, trở thành trụ đỡ vững vàng cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới phồn vinh, hạnh phúc của dân tộc.

Ba trụ cột này có mối quan hệ biện chứng, tác động ảnh hưởng, chi phối lẫn nhau. Nền tảng của ba trụ cột là Nhân dân, “dân là gốc”, “dân là chủ”, “dân là trung tâm”, dân vừa là mục tiêu vừa là động lực, nguồn lực cho sự phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Thời điểm bản lề mở ra kỷ nguyên phát triển mới

Theo ông Phúc, những thành quả vĩ đại sau 40 năm đổi mới đã tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược, vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ, xây dựng một đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đủ thế và lực để bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cũng dẫn điều mà Tổng Bí thư Tô Lâm nói: “Thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại, từ nay đến năm 2030 là giai đoạn quan trọng nhất để xác lập trật tự thế giới mới, đây cũng là thời kỳ cơ hội chiến lược quan trọng, giai đoạn nước rút của cách mạng Việt Nam để đạt mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề vững chắc đạt mục tiêu 100 năm thành lập Nước…”. Từ đó, ông khẳng định, những thành tựu và bài học sau 40 năm đổi mới mở ra cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế mới, tầm nhìn mới cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

“Hiện nay, khát vọng xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu đang hội tụ đầy đủ thời cơ và điều kiện. Đây chính là thời điểm bản lề, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ bước vào một kỷ nguyên vươn mình mới của dân tộc, tiếp nối kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới”, ông Vũ Văn Phúc nhấn mạnh.

Theo ông Phúc, lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh: khi ý Đảng hòa quyện với lòng dân, khi tinh thần “thần tốc, táo bạo” được phát huy, đất nước luôn làm nên những kỳ tích lớn.