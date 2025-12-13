Nga - Ukraine leo thang tấn công trên biển, giàn khoan và hải cảng bị nhắm mục tiêu

Nguồn tin từ SSU cho biết, máy bay không người lái (UAV) tầm xa do đội đặc nhiệm Alpha vận hành đã tấn công thành công giàn khoan dầu Filanovsky lần thứ hai trong tuần này. Một giàn khoan khác, Korchagin, cũng bị tấn công. Cả hai cơ sở đều thuộc sở hữu của Lukoil-Nizhnevolzhskneft và hoạt động trên Biển Caspi.

Các báo cáo ban đầu cho thấy, UAV của SSU đã làm hư hại thiết bị quan trọng trên cả hai giàn khoan, dẫn đến ngừng sản xuất.

Mỏ Filanovsky là một trong những mỏ dầu khí lớn nhất đã được khai thác ở Nga và khu vực Biển Caspi thuộc Nga, với trữ lượng ước tính là 129 triệu tấn dầu và 30 tỷ m3 khí đốt.

Trước đó, ngày 11/12, có thông tin cho rằng UAV của SSU đã tấn công giàn khoan dầu Filanovsky. Đây là cuộc tấn công đầu tiên của Ukraine vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu mỏ của Nga trên Biển Caspi.

Nga chưa bình luận về cả hai vụ tấn công.

Cũng trong ngày 12/12, quân đội Nga được cho là đã tấn công hai cảng của Ukraine, làm hư hại ba con tàu thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuộc tấn công diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin, rằng một lệnh ngừng bắn có giới hạn đối với các cơ sở năng lượng và cảng có thể mang lại lợi ích.

Một con tàu tại cảng Chornomorsk (tỉnh Odessa, Ukraine) bị tấn công. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đăng tải bức ảnh cho thấy một đám cháy lớn đang bùng phát trên một con tàu tại cảng Chornomorsk thuộc tỉnh Odessa, và lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa.

Phó Thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba cho biết, cuộc tấn công được tiến hành bằng UAV và tên lửa đạn đạo.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận thiệt hại tại cảng Chornomorsk, đồng thời cho biết không có báo cáo nào về công dân Thổ Nhĩ Kỳ bị thương.