Tổng thống Ukraine hé lộ người duy nhất khiến ông Putin e ngại

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Tờ Le Monde ngày 4/2 dẫn lời ông Zelensky nói: "Ông Putin không sợ châu Âu. Ông ấy chỉ e ngại ông Trump, đó là sự thật. Ông Trump nói gì với ông Putin không phải việc của tôi. Tổng thống Mỹ muốn chấm dứt cuộc xung đột này qua thỏa hiệp. Chúng tôi ủng hộ những đề xuất đó, nhưng việc thỏa hiệp về chủ quyền của Ukraine là không thể được".

Ông Zelensky cũng bày tỏ lòng biết ơn của Ukraine với người dân châu Âu, "những người sống trong một thế giới tuyệt vời và an toàn".

Người đứng đầu Ukraine nhắc lại bài phát biểu của mình tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sĩ và cáo buộc ông Putin "không tôn trọng quy tắc giao tranh". Ông Zelensky cũng cảnh báo về nguy cơ xảy ra các thảm kịch trong tương lai ở châu Âu nếu Nga tiếp tục tiến quân.

Hôm 4/2, vòng đàm phán thứ 2 giữa Ukraine, Nga và Mỹ đã diễn ra tại Abu Dhabi. Cuộc đàm phán 3 bên kéo dài vài giờ và dự kiến ​​sẽ tiếp tục vào ngày 5/2.

Trả lời phỏng vấn báo Le Monde, Tổng thống Zelensky cho hay: "Theo số liệu chính thức, kể từ khi xung đột bùng phát, số quân nhân Ukraine thiệt mạng trên chiến trường, gồm cả lính chuyên nghiệp lẫn những người được huy động là 55.000 người".

Tháng 2/2025, Tổng thống Ukraine nói với hãng tin NBC rằng kể từ đầu xung đột, 46.000 binh sĩ nước này đã thiệt mạng, 380.000 người bị thương. Hàng chục nghìn lính phòng thủ khác được cho đã mất tích hoặc đang bị giam giữ, nên con số thương vong cuối cùng có thể cao hơn.