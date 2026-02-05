Miền Bắc sắp rét đậm diện rộng, có nơi dưới 3 độ, cảnh báo khả năng có băng giá, mưa tuyết trong đợt không khí lạnh mới

Tin thời tiết mới nhất: Khối không khí lạnh mạnh đang tràn xuống miền Bắc, vùng núi dự báo có nơi dưới 3 độ

Tin thời tiết mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Một số nơi tại miền Bắc đã có mưa, nhiệt độ cao nhất phổ biến 21-24 độ.

Trong khoảng ngày 07/02, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, khoảng tối và đêm 07/02 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 06/02 đến sáng sớm 09/02, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Ở khu vực Bắc Bộ từ đêm 07-09/02 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Từ ngày 08/02 khu vực Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới, miền Bắc dự báo sẽ có rét đậm diện rộng, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.

Riêng tại khu vực Hà Nội, theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, từ đêm 06/02 đến đêm 08/02, Thủ đô dự báo có mưa, mưa rào; từ đêm 07-09/02 trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-12 độ.

Trên biển, từ ngày 07/02, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; từ đêm 07/02 mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0-3,0m.

Từ chiều 07/02, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4,0-6,0m.

Từ đêm 07/02, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 2,0-4,0m.

Từ ngày 08/02, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m.

Đồng thời, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 07/02 đến ngày 09/02, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.