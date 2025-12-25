Nga ồ ạt tiến công, giành thêm đất ở Donetsk, Sumy, Kharkov

Xe tăng Nga. Ảnh Getty Images.

“Quân Nga đã tiến lên gần Kindrativka, tại Vovchansk và Myrnohrad”, thông báo đăng trên kênh Telegram của DeepState cho biết.

Theo các bản đồ của DeepState, tại Kindrativka (tỉnh Sumy), diện tích vùng đỏ - khu vực do Nga kiểm soát – đã tăng thêm 11,78 km2 trong một ngày, trong khi vùng xám giảm 3,49 km2. Nghĩa là Nga đã kiểm soát thêm 11,78 km2 lãnh thổ trong khu vực này.

Tại khu vực Vovchansk (tỉnh Kharkov, huyện Chuhuyiv), vùng đỏ tăng 2,71 km2, vùng xám cũng tăng nhẹ 0,12 km2.

Ở Myrnohrad (tỉnh Donetsk, huyện Pokrovsk), diện tích vùng đỏ tăng 4,35 km2, đồng thời vùng xám giảm tương ứng 4,35 km2.

Tổng cộng, trong vòng 24 giờ qua tại các khu vực nói trên, diện tích lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của Nga đã tăng thêm 18,84 km2, trong khi tổng diện tích vùng xám giảm 7,72 km2.

Lực lượng Nga được cho là đã nắm quyền chủ động trên chiến trường từ năm 2024, dù tiến lên rất chậm. Trong năm 2025, quân Nga trung bình chiếm thêm khoảng 250km2 mỗi tháng cho tới cuối tháng 11. Nhà Trắng, trong các vòng đàm phán hòa bình gần đây, cảnh báo rằng, Ukraine cuối cùng sẽ mất 22% còn lại của tỉnh Donetsk, bao gồm các “thành trì” như Kramatorsk và Sloviansk.

Dẫu vậy, vẫn tồn tại những dấu hỏi lớn về chiến lược và khả năng trụ vững trung hạn của Ukraine trong bối cảnh chiến thuật của Nga có dấu hiệu cải thiện. Trong vòng sáu tháng qua, phòng tuyến Ukraine đã ba lần bị chọc thủng: phía đông Dobropillia (Donetsk) vào tháng 8, phía bắc Kupiansk (Kharkov) cuối mùa hè - đầu mùa thu, và gần đây nhất là phía đông Huliaipole (Zaporizhzhia) vào tháng 11.

Trong cả ba trường hợp, lực lượng phòng thủ mệt mỏi của Ukraine không thể ngăn chặn các nhóm lính Nga xâm nhập nhỏ lẻ, lén vượt qua mạng lưới drone phòng thủ. Riêng tại Kupiansk, quân Nga còn lợi dụng các đường ống dẫn khí ngầm để tấn công. Dù vậy, cuộc xâm nhập ở Dobropillia đã bị đẩy lùi sau hai tháng; tại Kupiansk, các đường ống bị cắt hoặc phong tỏa; và tới tháng 12, quân Nga cũng bị đẩy lùi trở lại.

Tổn thất ở Zaporizhzhia của Ukraine không quá lớn (khoảng 10km), nhưng cho thấy rõ một thực tế: phòng thủ dựa vào drone - vốn có thể gây thương vong cho đối phương ở khoảng cách tới 16km sau tiền tuyến - không thể bù đắp cho tình trạng thiếu bộ binh hoặc binh sĩ kiệt sức.