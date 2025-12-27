Nga dội gáo nước lạnh vào kế hoạch 20 điểm, làm nguội lạnh hy vọng trước chuyến thăm Mỹ của ông Zelensky

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov. Ảnh: RN.

Phát biểu trên chương trình truyền hình Nga "60 phút" ngày 26/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov đề cập một "kế hoạch 20 điểm", mà theo ông, đã xuất hiện "trên các diễn đàn công cộng của Ukraine".

"Kế hoạch này hoàn toàn khác biệt, nếu có thể gọi nó là kế hoạch, so với 27 điểm mà chúng tôi đã nghiên cứu trong những tuần gần đây, bắt đầu từ những ngày đầu tháng 12" - ông nói.

Một văn bản gồm 20 điểm đã được truyền thông Ukraine lan truyền vào ngày hôm trước. Văn bản này được cho là do Tổng thống Volodymyr Zelensky cung cấp cho các nhà báo. Các điều khoản chính bao gồm việc từ chối rút quân khi Nga yêu cầu, các đảm bảo an ninh tương tự như Điều 5 của Hiến chương NATO, quản lý chung Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia với Washington, và việc ký kết một thỏa thuận không xâm lược với Moscow mà không cần luật hóa điều này trong luật pháp Ukraine. Hơn nữa, văn bản này không có điều khoản cụ thể nào liên quan đến vị thế của tiếng Nga.

Ông Ryabkov cho biết cần phải tiến hành "phân tích chuyên sâu các cuộc gặp" giữa đại diện Nga và Mỹ tại Florida cuối tuần trước và cần phải tuân thủ thỏa thuận trong cuộc gặp lãnh đạo hai nước ở Alaska.

"Ý chí chính trị để tuân thủ khuôn khổ do Anchorage đặt ra không chỉ là điều cơ bản đối với chúng tôi, mà còn là điều bắt buộc. Chúng ta không thể vượt ra ngoài khuôn khổ này, nếu không, đó sẽ không chỉ là một thỏa thuận không ổn định mà đơn giản là không thể có bất kỳ thỏa thuận nào" - nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Theo Ryabkov, ngày 25/12 là một cột mốc đánh dấu "chúng ta đã tiến gần đến việc giải quyết vấn đề Ukraine", và giờ cần phải "tăng tốc".

"Việc chúng ta có thể tạo được bước đột phá cuối cùng và đạt được thỏa thuận hay không phụ thuộc vào chúng ta, vào công việc của chúng ta, vào ý chí chính trị của phía bên kia" - ông Ryabkov nói.

Không có hạn chót

Đồng thời, ông cáo buộc rằng Ukraine và Liên minh châu Âu, "vốn không hướng tới một thỏa thuận, đã tăng cường nỗ lực phá hoại nó".

Ông Ryabkov cũng tuyên bố rằng "nếu không giải quyết triệt để các vấn đề" được cho là nguyên nhân gốc rễ của cuộc chiến giữa Liên bang Nga và Ukraine, "sẽ không thể đạt được một thỏa thuận cuối cùng".

"Không có hạn chót giả tạo nào có thể giúp ích ở đây, không có hạn chót nào - 9 ngày, 90 ngày, hay bất cứ khoảng thời gian nào - chúng không giúp ích gì cho công việc thực sự" - ông nói.

Trước đó vào thứ Sáu, các đại diện từ Moscow và Washington đã có cuộc điện đàm theo yêu cầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trợ lý tổng thống Yuri Ushakov đại diện cho Nga, trong khi một số người đại diện của Nhà Trắng đại diện cho phía Mỹ. Theo Reuters, Kirill Dmitriev, đặc phái viên của tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế, cũng tham gia cuộc đàm phán .

Thảo luận về kế hoạch hòa bình của Mỹ

Đầu tháng 12, Tổng thống Putin đã tiếp đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và con rể của Donald Trump, Jared Kushner, tại Điện Kremlin . Hai bên đã thảo luận về bản chất của sáng kiến hòa bình trong khoảng năm giờ, nhưng không đạt được thỏa hiệp.

Như tổng thống Nga sau đó đã tuyên bố, Washington đã chia 27 điểm của kế hoạch ban đầu thành bốn gói và đề xuất thảo luận riêng từng gói. Ông làm rõ rằng ông đã xem xét gần như tất cả các gói và có một số vấn đề mà Moscow không đồng ý.

Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ đến Mỹ và gặp ông Trump vào ngày 28/12 - truyền thông Mỹ cho biết. Ông Zelensky khi thông báo về chuyến đi, nói rằng có thể có nhiều quyết định được đưa ra trước Năm mới.