Biển người đổ về Hồ Gươm chờ đón năm mới 2026

Tối 31/12, đông đảo bạn trẻ đã tập trung về khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để chờ xem chương trình Countdown chào năm mới 2026.

Khoảng 19h, các lối đi vào khu vực countdown chật ních người.

Các lối vào khu vực sân khấu chương trình đông kín người, từ sớm, lực lượng chức năng đã có mặt để đảm bảo an ninh trật tự quanh khu vực.

Chương trình countdown 2026 tại Hà Nội có chủ đề “Mở kết nối thật”, diễn ra từ 19h đến 24h tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Nhiều nhóm bạn trẻ đã có mặt từ sớm và háo hức chờ đợi khoảnh khắc chương trình diễn ra.

Thay vì đi chơi xa hay về quê, nhiều người chọn ở lại Hà Nội để đón năm mới 2026.

Các lối vỉa hè không còn chỗ trống.

Tối nay thời tiết thuận lợi, ấm áp nên nhiều người dân, du khách chọn phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm để đón năm mới.

Cả gia đình tranh thủ check-in lưu lại khoảnh khắc trước thềm năm mới.

Người dân chen chúc tìm vị trí đẹp để chờ khoảnh khắc đếm ngược xem pháo hoa tại Hồ Gươm.

Theo dự báo, đêm 31/12 tại Hà Nội thời tiết khá thuận lợi, trời khô ráo, nhiệt độ khoảng 15-17°C, tạo điều kiện để người dân và du khách tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc countdown, cùng chào đón năm mới 2026 trong không khí rộn ràng, ấm áp.