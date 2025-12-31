Cựu Chủ tịch Tổng Công ty Xi măng Việt Nam đã lãng phí tiền Nhà nước như thế nào?

Kết quả điều tra xác định, Vicem là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập từ năm 1994 do bị can Lê Văn Chung là Chủ tịch HĐQT/HĐTV từ tháng 2/2006 đến tháng 5/2012; bị can Nguyễn Ngọc Anh là Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật từ tháng 6/2007 đến tháng 8/2013.

Năm 2006, bị can Chung ký văn bản đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép Vicem đầu tư Dự án “Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam” với tổng mức đầu tư hơn 488 tỷ đồng, quy mô xây dựng tòa nhà gồm 25 tầng nổi và 2 tầng hầm để làm văn phòng làm việc, văn phòng cho thuê. Năm 2010, UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Vicem với tổng vốn đầu tư dự án là 1.482 tỷ đồng.

Cựu Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty xi măng Lê Văn Chung.

Mặc dù chưa có hồ sơ của đơn vị tư vấn do Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC) phát hành, nhưng bị can Lê Văn Chung và bị can Nguyễn Ngọc Anh vẫn chỉ đạo thông qua các cuộc họp tại Vicem để triển khai dự án. Ngày 2/8/2010 và ngày 24/11/2011, bị can Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Vicem) ký tờ trình đề nghị thẩm định dự án với tổng mức đầu tư lần lượt là 1.951 tỷ đồng và 2.743 tỷ đồng.

Bị can Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án Vicem) không thực hiện thẩm định, không xem xét các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả của dự án mà sử dụng số liệu theo văn bản đề nghị của cấp dưới để ban hành các văn bản thẩm định dự án.

Do đó, vào các ngày 23/9/2010 và 30/12/2011, sau khi Hội đồng Thành viên Vicem có ý kiến, bị can Lê Văn Chung đã ký các quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư dự án lần lượt là 1.951 tỷ đồng và 2.743 tỷ đồng.

Cả hai lần ban hành quyết định phê duyệt đầu tư Dự án Vicem, Hội đồng Thành viên đều căn cứ theo số liệu do Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam lập khống và tổng mức đầu tư đều cao hơn tổng mức nêu trong giấy chứng nhận đầu tư dự án, nhưng Vicem không thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật. Hành vi trên của các bị can đã vi phạm các quy định của Luật Xây dựng và Luật Đầu tư.

Đối với các bị can thuộc Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam gồm: Trần Bình Trọng (cựu Phó Tổng Giám đốc), Nguyễn Lâm Cường (cựu Phó Tổng Giám đốc) và Đoàn Thị Mai Lan (cựu Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế dự toán) đã lập dự án đầu tư xây dựng không đúng thực tế, nâng khống các giá trị doanh thu đầu vào để thuyết minh dự án có hiệu quả kinh tế theo yêu cầu của bị can Dư Ngọc Long. Hành vi của các bị can này đã giúp sức cho Vicem triển khai dự án trái quy định.

Ngày 11/10/2016, Kiểm toán Nhà nước có kết luận nội dung: “Vicem điều chỉnh dự án với cơ sở xác định giá cho thuê tăng lên mang tính chủ quan, dẫn đến các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế của dự án chưa chính xác”.

Ngày 13/10/2017, Bộ Tài chính có kết luận thanh tra xác định việc “Lập, phê duyệt dự án không đánh giá đúng giá cho thuê văn phòng. Nếu tiếp tục thực hiện sẽ không đảm bảo hiệu quả đầu tư”.

Thực tế, dự án khởi công từ năm 2011, đến năm 2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó dừng thi công cho đến nay.

Kết luận điều tra xác định, Vicem đã đầu tư vào dự án 1.245 tỷ đồng, trong đó giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2016 vay vốn ngân hàng để đầu tư. Đến tháng 8/2016, doanh nghiệp đã tất toán khoản vay. Nhưng đến nay, dự án vẫn không khai thác, sử dụng được.

Kết quả trưng cầu giám định cho thấy, hành vi của các bị can gây hậu quả hơn 381 tỷ đồng, trong đó có phần chi trả tiền lãi vay ngân hàng hơn 206 tỷ đồng và phần lãng phí là hơn 174 tỷ đồng.