Nga công bố chi tiết cuộc tập kích UAV nhiều hướng, nhắm vào nơi ở của ông Putin

Theo phía Nga, đây là một chiến dịch tiến công được tổ chức chặt chẽ, triển khai theo nhiều hướng và mang tính chất leo thang rõ rệt.

Thiếu tướng Aleksandr Romanenkov, Tư lệnh lực lượng Tên lửa phòng không, thuộc lực lượng Hàng không - vũ trụ Nga, cho biết Ukraine đã huy động tổng cộng 91 UAV tầm xa, bay ở độ cao cực thấp, đồng loạt xâm nhập không phận Nga từ các hướng nam, tây nam và tây. Các UAV này tiếp cận khu vực mục tiêu thông qua không phận các tỉnh Bryansk, Smolensk, Tver và Novgorod.

Binh sĩ Nga đứng cạnh một UAV bị bắn hạ tại vùng Novgorod, Nga. Nguồn: Reuters

Theo số liệu được công bố, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 49 UAV trên bầu trời tỉnh Bryansk trong nhiều khung giờ liên tiếp. Riêng tại tỉnh Novgorod, nơi đặt mục tiêu chính của cuộc tiến công, các đơn vị tên lửa phòng không đã tiêu diệt 41 UAV khi chúng tiếp cận khu vực Valdai.

Tướng Romanenkov nhấn mạnh rằng tính chất, quy mô và cách thức tổ chức của cuộc tập kích cho thấy đây là một hành động có chủ đích, được chuẩn bị kỹ lưỡng, một cuộc tấn công mang tính phân tầng và có mục tiêu cụ thể.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, toàn bộ các UAV đã bị tiêu diệt, không gây thiệt hại cho nơi ở của Tổng thống, không có thương vong hay thiệt hại nào đối với các cơ sở dân sự.